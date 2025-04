Muñoz (PP): "Ante el bloqueo del Gobierno la obligación de Sánchez es convocar elecciones"

León, 26 ene (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha afirmado este domingo que el rechazo del Congreso al decreto ómnibus del Gobierno, con los votos del PP, Vox y Junts, "solo es una de las muchas derrotas parlamentarias que están por llegar al presidente", Pedro Sánchez, quien en su opinión tiene "la obligación" de convocar elecciones por este "bloqueo".

En declaraciones a los periodistas en León, Muñoz ha denunciado que los "españoles no se merecen un Gobierno que les utilice como rehenes para mantener a Pedro Sánchez en el poder", y ha recordado al presidente del Gobierno que el PSOE "no cuenta con una mayoría social ni mayoría parlamentaria".

La diputada nacional ha explicado que el PP votó en contra de este decreto para "no someterse al chantaje de Pedro Sánchez", pero no porque esté en contra de la revalorización de pensiones, ya que si este asunto es abordado en un decreto particular, será respaldado por su partido.

"Lo que no estamos dispuestos es que esta subida de pensiones lleve aparejada una subida de impuestos en el mismo decreto", ha insistido Muñoz, que ha señalado que aunque el Gobierno lo niega, los "españoles solo tienen que ver su factura eléctrica y ver cómo el IVA va a pasar del 10 % al 21 % esta semana".

Un decreto que también recoge las ayudas a los damnificados de la dana, que el "PP apoya" pero no a costa de "regalarle un palacete al PNV en París valorado en 15 millones de euros, y abonarle a partir de ahora a la formación vasca más de un millón de euros en concepto de alquiler de un edificio en el que se ubica el Instituto Cervantes en la capital francesa".

A este respecto, también ha acusado a los socialistas de mentir al afirmar que era un compromiso del PP con el PNV, "cuando el propio Patxi López reconoció cuando era lehendakari, que no estaba acreditado que ese Palacio se hubiera construido con fondos del PNV", ha explicado Muñoz.

Asimismo, la también presidenta del PP de León ha remarcado que su formación no va a supeditar el mantenimiento de la rebaja en el abono transportes a cambio de que se incluyan todas estas medidas.

La diputada ha recordado todas las situaciones de corrupción que "siguen atenazando al presidente Sánchez", y como la próxima semana se producirá la declaración del Fiscal General del Estado ante el Tribunal Supremo, la comparecencia de varios ministros en comisiones parlamentarias y la comisión de la permanente del Congreso en la que se va a solicitar la dimisión de la directora CNIO por las irregularidades financieras del centro.

Unas polémicas a las que ha sumado la situación que atraviesa Muface, de la que Muñoz ha responsabilizado al ministro Óscar López por falta de acción "tomando medidas que se podían haber hecho antes cuando ya se sabía lo que iba a suceder".

Muñoz también ha acusado a varios ministros socialistas de estar más preocupados de hacer oposición en las distintas comunidades donde gobierna el PP que ocuparse de sus ministerios.

Muñoz ha participado este domingo en la campaña de recogida de firmas en León en la que se pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la revalorización inmediata de las pensiones, las ayudas a los afectados por la dana y que se mantenga la rebaja en el transporte público sin que se incluya ninguna subida de impuestos. EFE

