La Asamblea de Madrid rechaza la comparecencia de González Amador y Miguel Ángel Rodríguez

Madrid, 24 ene (EFE).- La Mesa de la Asamblea madrileña ha rechazado, con la mayoría absoluta del PP, la comparecencia a petición de Más Madrid de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Más Madrid solicitó ambas comparecencias en la comisión de Sanidad de la Cámara madrileña para dilucidar la relación de ambos con el Grupo Quirón.

En declaraciones a los medios en Fitur, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha condenado que “la Asamblea ha censurado” ambas comparecencias y ha dicho que “una vez más Ayuso impide que los madrileños podamos conocer los negocio turbios de su novio”.

Bergerot ha explicado que la Mesa les ha transmitido que consideran “una falta de respeto” que los llamen a comparecer y ha aprovechado para decirle al novio de la presidenta que “se ha librado por los pelos de haber comparecido en la Asamblea, pero no se libra de comparecer en Plaza de Castilla”. “Ahí no valen excusas ni pelucas”, ha zanjado la portavoz de Más Madrid.

Sobre esta cuestión, también en Fitur, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha dicho que “parece que la oposición quiere convertir la Asamblea de Madrid en un circo” y ha destacado que se trata de “una cámara legislativa que controla al Gobierno y que legisla, no es una cámara donde controlar la actividad de empresas privadas y no es un circo para llevar a personas que no tienen nada que ver con la actividad del Gobierno regional a dar cuenta de ninguna cosa”.

En este sentido ha insistido en que la Asamblea “no es ese foro” y les ha invitado a que “si tienen alguna sospecha de alguna irregularidad en cualquier ámbito, seguramente sean los juzgados el lugar oportuno para dirimir esas cuestiones”. EFE

1011940

1011766