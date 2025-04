Feijóo propone crear un seguro de impagos al alquiler y avales para que los jóvenes puedan pagar la fianza

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este viernes un plan para hacer frente a los problemas habitacionales que incluye un seguro de impagos al alquiler, un aval para que los jóvenes puedan pagar la fianza y bonificaciones para poner en el mercado pisos que llevan dos años vacíos.

Así lo ha asegurado en una intervención a los medios en Barcelona junto al líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, tras mantener un encuentro con agentes sociales del ámbito de la vivienda, a los que ha explicado las propuestas que impulsa su partido para solucionar el problema de la vivienda, especialmente para los jóvenes.

Feijóo ha dicho que pondrá este plan --que presentará en su totalidad en las próximas semanas-- a disposición del Gobierno y que, si el Ejecutivo actual no lo asume, lo aprobará "en el momento en el que se produzca el cambio político en España".

Según ha explicado, el seguro de impagos se articulará a través de un fondo estatal de garantía de alquiler que dará servicio a los propietarios que alquilen pisos a menores de 40 años.

Ha explicado que "quien alquile su casa a jóvenes tiene que tener la seguridad de que cobrará", y ha dicho que esta medida está encaminada a dar seguridad al mercado inmobiliario.

Por su parte, el aval a los jóvenes estaría avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de forma que el Estado sería el avalista de los inquilinos, y sería el equivalente a un mes de alquiler.

Feijóo ha añadido que el plan incluye una bonificación del 75% a las rentas del alquiler durante el primer año si se ponen en el mercado pisos que hayan estado vacíos durante al menos dos años.

"Necesitamos movilizar viviendas en desuso", ha dicho, y ha lamentado que hay una falta de oferta, que ha definido de escandalosa, a causa de la inseguridad jurídica que ha dicho que hay.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Feijóo ha subrayado que "Barcelona y Cataluña sufren como pocos lugares las causas y consecuencias que han propiciado" la crisis habitacional, y ha dicho que se debe a las políticas de vivienda que se han llevado a cabo.

El jefe de la oposición ha señalado que el 40% de las ocupaciones en España son en Catalunya y que en 2023 se ocuparon más viviendas en Catalunya que en la suma de Andalucía, Valencia y Madrid.

Ha criticado que el Gobierno "decidió extender este modelo equivocado al resto de España" y ha dicho que esto ha provocado que el precio del alquiler haya subido 400 euros al mes de media y que la oferta se haya reducido un 15%.

"No sería honesto atribuir el 100% de la crisis a un único factor, no todos los problemas los ha creado el Gobierno, pero todos los pasos que ha dado han creado más problemas", ha dicho.

OCUPACIONES

Feijóo ha afirmado que la actual política no acompaña a los propietarios y "no castiga a quienes incumplen la ley, sino que les premia", lo que ha dicho que tiene una relación directa con la okupación. "No se puede proteger al ocupa y al mismo tiempo pedirle al propietario que ponga su vivienda en alquiler", ha asegurado.

El líder del PP ha afeado que el Gobierno "ya lleva casi un año bloqueando la ley antiocupación que aprobó el Senado" a instancias del Grupo Popular y ha dicho que se debe a su temor a que sea aprobada.

"Por eso pedimos un mínimo de democracia y que se pueda, en las Cámaras, tramitar los proyectos de ley que proponen los grupos parlamentarios", ha finalizado el presidente de los 'populares'.