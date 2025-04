Meliá invirtió 400 millones en reposicionar sus hoteles a categorías superiores

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Meliá ha invertido en los dos últimos años más de 400 millones de euros en el reposicionamiento de hoteles hacia categorías superiores en su estrategia de centrar el foco en los segmentos 'premium' y de lujo.

Este volumen de inversión ha permitido a Meliá elevar la categoría de 40 hoteles, de los que 23 están en España (235 millones), ha explicado en rueda de prensa en Fitur el vicepresidente ejecutivo de Meliá Hoteles, Gabriel Escarrer.

Aunque no ha concretado previsiones para este año, ha asegurado que no hay ningún indicio de que 2025 vaya a ser peor que 2024. Si ha avanzado que el crecimiento general ya no será de doble dígito como ha venido ocurriendo en años anteriores, porque no es sostenible.

Por tanto, 2025 será el año de "normalización" del crecimiento, después de dos años "horribilis" (2020 y 2021), que, en todo caso, se situará por encima del incremento previsto del PIB tanto en España como en el mundo.

Escarrer ha afirmado que, a falta de cerrar las cifras de 2024, Meliá ha cumplido "con creces" su previsión de ebitda (beneficio bruto de explotación) de 525 millones de euros (sin plusvalías) y un crecimiento a doble dígito de la tarifa (medida por el RevPar), que se ha conseguido sobre todo por la subida de precios más que por el aumento de la ocupación.

El primer trimestre de este año va a ser "algo mejor" que el de 2024, con un aumento de la tarifa media del 5,2 %, con evoluciones muy positivas en Canarias, en el Caribe (donde el primer emisor es Estados Unidos) y mejoras también en el Sudeste Asiático, que es la zona que más va a crecer en 2025.

También los destinos urbanos en España y en las principales capitales europeas, además del segmento de congresos e incentivos (Mice por sus siglas en inglés), experimentan evoluciones al alza.

Meliá tiene abiertos actualmente 362 hoteles con 94.000 habitaciones, de las que un 64 % son 'premium' y de lujo. Además, tiene en cartera otros 70 establecimientos.

El grupo hotelero aspira a tener en dos años 430 hoteles con más de 106.000 habitaciones, también centrados en esos segmentos más altos, ya que la compañía ha aumentado en más de un 42 % los clientes "menos sensibles al precio", como los estadounidenses, los asiáticos o los latinoamericanos, que le reportan más rentabilidad. EFECOM