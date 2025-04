El PP se desvincula del abogado de Manos Limpias: "No es un asesor del PP"

Madrid, 22 ene (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha desvinculado a su partido del abogado de Manos Limpias que está contratado en el Senado como asesor de una senadora del PP, la secretaria primera de la Mesa, y que representa a la acusación popular en el caso contra el fiscal general del Estado.

"No es un asesor del Partido Popular, no es un asesor del grupo parlamentario, es un asistente de un miembro de la Mesa y por lo tanto, es a ellos a quien les corresponde dar las explicaciones oportunas", ha afirmado Tellado a su llegada al pleno del Congreso.

El PP deja así en manos del Senado las explicaciones sobre la información publicada por eldiario.es acerca de que Víctor Soriano, abogado de Manos Limpias en el caso contra el fiscal general, está contratado como asesor de la senadora del PP por Alicante y secretaria primera del Senado, Eva Ortiz, desde enero de 2024 con un sueldo de 56.937 euros anuales.

Previamente, en una entrevista con Telecinco, Tellado ha limitado el trabajo de Soriano a las funciones que desarrolla como asistente de la secretaria primera de la Mesa del Senado, que como todos los integrantes de este órgano tiene derecho a asistentes.

Y ha ironizado acerca de la posibilidad que ese asesor pueda tener información privilegiada con la que el PP pueda hacer oposición: "Fíjese si teníamos información privilegiada que a ese asistente no lo conozco absolutamente de nada"

"Sinceramente no conozco a esa persona, no sé quien es, no tiene vínculos directos con el PP, es el asistente de la secretaria primera de la mesa del Senado. No es un asesor del PP, ni pertenece a la organización del PP", ha recalcado.

Esta contratación ha despertado críticas de otros grupos en los pasillos del Congreso. El portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha afirmado que los populares se enfadan cuando les hablan de la máquina del fango porque "la máquina del fango está en Génova".

Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, la contratación de un abogado de Manos Limpias es "sorprendente", mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha ironizado: "Dios los cría y ellos se juntan". EFE