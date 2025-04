Marta García: "El objetivo en 2025 es mejorarme y eso ya será buen síntoma"

Fernando Pérez Soto

León, 18 ene (EFE).- La doble campeona de España de 5.000 metros y medallista -bronce- europea en esta distancia, Marta García, se marca como objetivo de cara al nuevo año conseguir mejorar su rendimiento de 2024, donde se convirtió en la mejor atleta española, batiendo la plusmarca nacional en varias distancias y cerrándolo con un prestigioso triunfo en la San Silvestre Vallecana.

"El objetivo para este nuevo año es mejorarme y eso supondría batir mis propias marcas en distancias donde soy la plusmarquista y un buen síntoma", ha asegurado a EFE la atleta, leonesa de nacimiento, pero afincada en Palencia y que disputó el pasado verano en París sus primeros Juegos Olímpicos.

García no tiene dudas en calificar el pasado año como "grandioso" por los logros obtenidos, con una primera medalla individual al aire libre en el europeo de Roma que valora como su mayor trofeo "por la calidad de los nombres de las rivales y por cómo se produjo la carrera, por lo que fue una medalla de enorme valor", ha señalado

La atleta del OAC, que ha realizado en este inicio de temporada concentraciones en altura en Saintk Moritz (Suiza) y Dullstroom (Sudáfrica) y más recientemente al nivel del mar en Castellón, debuta precisamente en pista cubierta, el que será su primer gran objetivo de la temporada, mañana en Luxemburgo disputando los 1.500 metros en el World Indoor Tour.

"En octubre de 2022 decidí dar un cambio y, si hasta entonces la prioridad habían sido los estudios, quise dar una oportunidad al deporte y profesionalizarme cambiando mucho de lo anterior y buscando un nuevo entrenador -el alemán Thomas Dreissigacker-, con nuevo club y objetivos muy diferentes", resume.

Ello le permitió, según señala, "empezar a sembrar con un entrenamiento más específico y un mayor trabajo y dedicación y, aunque en 2023 no se lograron plasmar en la pista porque quizá era una cuestión de adaptarse a los cambios, en 2024 llegaron los resultados y los frutos porque, pese a ser una decisión complicada, fue la acertada también empujada por mi entorno y sin duda me hubiera dejado mal no haberlo intentado", ha explicado.

Por ello, de cara a la nueva temporada pide, por encima de otras cuestiones, "salud, porque el resto lo pongo yo", ha afirmado convencida y segura de sus posibilidades la atleta de origen leonés que sigue teniendo en el punto de mira los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De hecho, su primera experiencia olímpica en la capital francesa el pasado verano le dejó una sensación "fugaz", recalca, y la tiene ya un tanto en el olvido pese a la cercanía "porque aunque fue increíble en todos los aspectos, quedaron los deberes para la próxima ocasión, el conseguir ser finalista".

Precisamente cree que en París 2024 lo que le faltó, por encima de otras cosas, fue "suerte, porque caer en una semifinal donde hasta ocho rivales después ocuparon esas posiciones en la final, habla de la desigualdad para acceder pese a haber llegado en el mejor momento de su carrera y sin duda se demostró que para estar en esa final había que ser diploma olímpico".EFE

fps/pcr/jl