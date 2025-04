Hoy será noticia. Domingo, 19 de enero

PARTIDOS PSOE

Sánchez asiste al congreso del PSOE de Extremadura

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, clausurará el congreso de los socialistas extremeños en el que también revalidará su cargo el actual secretario general y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Gallardo, que está imputado en la causa abierta por las supuestas irregularidades en la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, venció el pasado fin de semana en las primarias en las que se enfrentaba a la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.

BRYAN ADAMS

Bryan Adams ofrece un concierto en Valencia en su gira mundial

Valencia (EFE).- El cantante canadiense Bryan Adams ofrece este domingo un concierto en el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia dentro de su gira mundial ‘Roll With The Punches 2025’, con la que supera los 40 años de carrera, en los que ha vendido más de cien millones de discos.

En su trayectoria ha lanzado 17 álbumes de estudio, además de ponerle banda sonora a cinco películas:' Robin Hood: príncipe de los ladrones' (1991), 'Los tres mosqueteros' (1994), 'Don Juan de Marco' (1995), 'Spirit: el corcel indomable' (2002) y 'The Mirror Has Two Faces: I Finally Found Someone' (1996).

EL TIEMPO

Domingo con nevadas en la cordillera cantábrica y la meseta norte, y lluvias en Mallorca

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo nevadas con probables acumulados significativos en la cordillera cantábrica y noroeste de la meseta norte, además de posibilidad de precipitaciones localmente persistentes en el norte de Mallorca.

En Baleares la situación será de inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. Se esperan más abundantes en el norte de Mallorca, pudiendo ser localmente persistentes y siendo posibles en forma de nieve en cumbres de la sierra; no se espera que alcancen a las Pitiusas. El acercamiento de un frente atlántico en la península provocará un aumento de la nubosidad de oeste a este, quedando los cielos en su mayoría cubiertos en la mitad occidental.

