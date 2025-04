El rapero Chuty parte como favorito en la gran final de FMS World Series

Madrid, 18 ene (EFE).- El madrileño Chuty parte como principal favorito para coronarse campeón de Freestyle Master Series (FMS) World Series en la quinta y última jornada de la competición, que se celebrará este sábado en el Palacio Vistalegre (Madrid) y en la que se enfrentará a Gazir por primera vez tras la controvertida Final Internacional de Red Bull Batalla 2024.

Tras las jornadas anteriores, disputadas en Bolivia, Colombia, Chile y México, el español Chuty lidera la tabla con 21 puntos, imbatido desde su tropiezo inaugural, seguido por el mexicano Aczino, con 18, su compatriota Gazir en tercera posición, con 15 puntos, igualado con el colombiano Valles-T, que también tienen opciones de alzarse con el título.

Uno de los momentos más esperados de la final de FMS World Series será la batalla entre Chuty y Gazir, que se verán las caras por primera vez, puede que de nuevo con un título mundial en juego, tras la polémica derivada de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2024 celebrada el pasado 30 de noviembre.

En aquella ocasión, ambos fueron proclamados campeones mundiales en una decisión sin precedentes que ha sido muy criticada, y que se adoptó para solventar un error en el proceso de recopilación de las votaciones. Días después, Gazir anunció su renuncia al título, mientras que Chuty mantuvo su postura.

Este sábado, Chuty, el único que depende de sí mismo para alzar el cinturón, deberá enfrentarse a Gazir, en la batalla estrella de la jornada, y al chileno El Menor. Solo en caso de que el vallecano ceda puntos podrían abrirse las posibilidades para Gazir, que también batallará con el malagueño Skone, extra player de la jornada; o de Aczino, que se medirá a Valles-T y al chileno Nitro.

El resto de enfrentamientos de la decisiva jornada serán Letra (Venezuela) vs El Menor, Letra vs Kodigo (Argentina), Nitro vs Kodigo, Valles-T vs Teorema (Chile), Larrix (Argentina) vs Teorema y Larrix vs Skone.

Babi, Basek, Joro, Gavyria y Tess La conformarán el jurado, mientras que DJ Verse y DJ Affair serán los encargados de las bases y las instrumentales en un evento que dará comienzo a las 19:00h y que podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de Urban Roosters. EFE

1011957