Montero critica las declaraciones "miméticas a la ultraderecha" del PP de Feijóo y Mazón sobre las ayudas por la dana

La vicepresidenta primera María Jesús Montero, ha criticado este viernes las declaraciones "miméticas" a las de la "ultraderecha" que, según ha denunciado, han realizado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en relación a las ayudas del Gobierno por la dana del pasado 29 de octubre que causó más de 200 muertes en Valencia.

Montero ha hecho estas declaraciones en Málaga antes de asistir al acto de la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT EPE) para el desarrollo de un proyecto de implantación de una sala blanca para la investigación y el desarrollo de semiconductores (IMEC).

El PP aseguró este jueves en un mensaje en redes sociales que la ayuda llega antes a Gaza que a Valencia, tras el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de un paquete de 24 millones de euros de carácter humanitario, esgrimiendo que "si pides la ayuda en árabe llega antes".

Por su parte, en un pleno en Les Corts, Mazón dio la enhorabuena al pueblo de Gaza por la ayuda que va a recibir del Ejecutivo tras la tregua pactada entre Israel y Hamás, para lamentar a continuación que "la Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez".

La también vicesecretaria general del PSOE se ha pronunciado sobre estos comentarios a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el PP presentase una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, ha señalado que Feijóo, "está más preocupado por su propia moción de censura dentro de su partido que por el éxito que pueda tener cualquier iniciativa de este tipo en el conjunto del Congreso de los Diputados".

Al hilo, ha agregado que "muchas" de las declaraciones del presidente 'popular' "responden a su necesidad de supervivencia, de no ser cuestionado al interior de su partido", y ha comentado que "en el día de ayer (este jueves) tuvimos un claro ejemplo de ello".

Montero ha tachado de "vergonzante la actitud del Partido Popular" y, en concreto y por una parte, de Carlos Mazón, "una persona que ha demostrado una absoluta incapacidad para gestionar algo tan terrible como fue la dana", ha agregado.

A renglón seguido, la vicepresidenta ha criticado el "seguidismo" del PP, y "del propio Feijóo", con declaraciones "cercanas, miméticas a la ultraderecha, y que nos aproximan" a un "escenario" al que "es peligroso" adentrarse, "como es el de la xenofobia, el del racismo o el de permanentemente poner a las personas inmigrantes como si fueran enemigos del país", ha agregado.

FEIJÓO, "MÁS PREOCUPADO POR UNA MOCIÓN DE CENSURA" CONTRA ÉL EN EL PP

"Esto es tremendo, hacía muchos años que no se atrevían a dar un paso en este sentido", ha comentado María Jesús Montero, que ha insistido en la idea de que "Feijóo está más preocupado por esa propia moción de censura en el interior de su partido que por la posibilidad real, que si la hubiera tenido no tengan duda de que la hubiera presentado, de poder concitar los votos necesarios para posibilitar" el éxito de una moción de censura.

A preguntas de los periodistas sobre la cuantía de las ayudas del Gobierno que han llegado a la Comunidad Valenciana tras la dana, la vicepresidenta ha comentado que han sido "en torno a 1.500 millones de euros los que se han ido trasladando a las familias en forma de ayudas".

No obstante, ha apostillado que "el gasto que el Gobierno de España ha desarrollado en toda la 'zona cero'" de dicha catástrofe, "en toda la zona afectada, ha superado los 5.000 millones de euros entre la reparación de carreteras, algunas de competencia estatal y otras no", y de "las obras de emergencia que tenían que llevar a cabo los ayuntamientos y que asumió el Gobierno de España".

"Más de 5.000 millones de euros sólo en el año 2024", ha destacado la titular de Hacienda, que ha subrayado además que esos "elementos quedarán reflejados en la Cuenta General", de forma que serán "auditados por la propia Intervención General".

Montero ha opinado que tanto Feijóo como Mazón "tenían que haber tomado decisiones políticas respecto a la falta de respuesta, por no decir términos más duros, que hubo durante ese momento de la dana", y ha criticado que no sólo "no lo hacen", sino que "además lo que intentan es manchar la imagen del Gobierno de España, que desde el minuto uno, y fundamentalmente con la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el Ejército, ha estado presente" en el territorio afectado, ha subrayado.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha concluido señalando que "para poner en valor lo que uno hace, no hace falta tirar por tierra lo que hace la administración de al lado", y ha advertido de que eso, "además, está provocando un efecto peligroso, que es que la gente realmente no pida los anticipos, o que, de cara a plantear la solicitud de ayuda, tenga dudas porque piense que posteriormente las tienen que reintegrar o devolver".

Por ello, Montero ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad", acerca de que "el Gobierno de España no se va a retirar de la 'zona cero'" hasta que exista "absoluta normalidad en todos estos pueblos y en todas estas ciudades".