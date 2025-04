Michael Caicedo: "Sabíamos que no iba a ser un año fácil, pero lucharemos hasta el final".

Lleida, 15 ene (EFE).-El escolta del Hiopos Lleida Michael Caicedo ha destacado este jueves, después de que su equipo encajara su cuarta derrota consecutiva en la Liga Endesa ante el UCAM Murcia (88-81) el pasado domingo, que "no será un año fácil", pero van a "luchar hasta el final".

El mallorquín, que llegó a Lleida el pasado verano y no está contando con mucho protagonismo -con promedio de nueve minutos en los diez partidos que ha jugado, el más bajo de la plantilla- ha resaltado la dificultad de su situación personal: "No es fácil asumir este rol, pero si el equipo necesita esto se lo voy a dar. Al final, juego por el equipo, no por mí mismo".

Fruto de la mala racha del equipo, Caicedo ha asegurado que "no están pasando" por un buen momento desde el punto de vista anímico, pero que ha subrayado que "siguen con ganas de mejorar y luchar" en los próximos partidos.

En esta línea, el escolta también ha apuntado que le "dolió más" perder ante el Bàsquet Girona (85-90) en el Barris Nord que ante el Murcia, ya que el primero era un partido que debían "sacar a delante si o si" ante un rival que "llevaba pocas victorias".

Por último, el jugador ha habado sobre la situación en la clasificación del equipo, decimoquinto a una derrota de la zona de descenso, y ha asegurado que deben "ganar para no bajar".

Sin embargo, ha matizado que ahora mismo no están "preocupados por las victorias", pues siguen fuera del descenso y consiguen llegar "igualados" al final de los partidos "ante casi todos los equipos". EFE

