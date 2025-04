La presentación del libro de Irene Montero se convierte en una manifestación antifascista

Madrid, 10 dic (EFE).- La presentación del libro de la eurodiputada Irene Montero 'Algo habremos hecho' en una taberna del popular barrio madrileño de Lavapies se ha convertido este viernes en una manifestación antifascista ante la posibilidad, finalmente no cumplida, de que activistas de extrema derecha se concentraran en esa zona.

El líder de la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa, Daniel Esteve, llamó hace unos días a sus seguidores en redes sociales a manifestarse frente a la Taberna Garibaldi, donde se desarrolla el acto y de la que es socio la pareja de Montero y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Hoy mismo, el propio Esteve ha retirado ese llamamiento y ha dicho que en realidad era un 'troleo' a los 'zurdos'.

No obstante, desde mucho antes de la hora prevista para la presentación varios cientos de personas se han ido concentrando con gritos como "Que no, que no, que no tenemos miedo", "Vosotros fascistas, sois los terroristas", "No pasarán", "Nos tocan a una nos tocan a todas", "Desokupa y Vox la misma mierda son" o "Irene hermana aquí está tu manada".

A su llegada al acto, Montero ha dicho a los medios que se siente muy orgullosa y contenta de esta "ejemplar respuesta popular antifascista" de las vecinas y vecinos de Lavapiés. "Así se para el fascismo", ha dicho.

La eurodiputada ha instado a sacar ese "orgullo antifascista" para "echar a esas bandas de neonazis, a esos escuadristas que están haciendo negocio con el odio y con la persecución a la gente pobre y a la gente más vulnerable".

"Estas bandas de neonazis como Desokupa deberían estar ilegalizadas y debería penarse especialmente", ha señalado antes de preguntarse quién les protege para que sigan en la más absoluta impunidad.

"Creo que la respuesta es que también hay fascismo político y fascismo judicial que está organizado para intentar impedir que España avance en derechos", se ha respondido.

Durante la manifestación se han vivido momentos de tensión cuando el afiliado de Vox Bertrand Ndongo ha aparecido con su cámara y ha sido recibido al grito de "Fuera fascistas de nuestros barrios".

También el colaborador de prensa de Se Acabó La Fiesta (SALF) Vito Quiles ha hecho acto de presencia y ha sido recibido con consignas similares. Después de un segundo intento de acercarse al lugar de la presentación, rechazado de igual forma por los manifestantes, varios agentes de policía le han pedido que abandonara la zona. EFE

(Foto)(Vídeo)