Tyreek Hill afirma querer irse de los Dolphins al no conseguir el pase para los 'playoff'

Redacción Deportes, 6 ene (EFE).-Tyreek Hill, campeón en el Super Bowl LIV -con los Kansas City Chiefs-, dijo estar decepcionado este lunes por no clasificarse a los 'playoffs' de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, con los Miami Dolphins, por lo que no descarta salir del equipo en busca de una franquicia más competitiva.

"Ésta es la primera vez que no estoy en los 'playoffs'. Simplemente tengo que hacer lo que sea mejor para mí y mi familia. Ya sea aquí o en donde sea, por eso voy a abrir esa puerta. Me voy, es lo que siento que debo hacer", afirmó el receptor de 30 años.

Hill, quien acumulaba ocho participaciones consecutivas en la postemporada (seis con los Chiefs y dos con Miami), lamentó que los Dolphins quedarán sin posibilidad de ir a los 'playoffs' en una campaña en la que terminaron con ocho ganados y nueve perdidos.

"Fue genial jugar aquí, pero al final tengo que hacer lo que sea mejor para mi carrera. Soy demasiado competitivo como para estar ahí fuera sin más", subrayó a modo de despedida.

Nacido en Douglas, Georgia, Hill llegó a la NFL en la temporada 2016 seleccionado en la quinta ronda del Draft 2016 por los Kansas City Chiefs, equipo con el que fue campeón en el Super Bowl LIV, para luego dejarlo en 2022, año en el que firmó con Miami.

La imagen que dejó Hill en la derrota del domingo, en el último partido de la temporada 2024 ante Jets no fue la mejor. Con el equipo ya eliminado, el receptor se negó a regresar al campo en el último periodo cuando fue requerido por el entrenador Mike McDaniel.

"Me informaron que no estaba disponible. No me dijeron nada sobre una lesión nueva. Había chicos en el campo que estaban compitiendo", fue la explicación que dio McDaniel sobre la negativa del jugador para volver al juego.

Tyreek Hill explicó que se tomará un tiempo para decidir su futuro, dijo que desea volver a tener una campaña de más 1.000 yardas y estar en un equipo que juegue 'playoffs'.

"Al final del día hay muchas cosas que necesito revaluar para mi carrera. Simplemente veo lo que tengo que hacer para seguir mejorando como jugador y seguir alcanzando temporadas de más de 1.000 yardas. Es lo que es", concluyó el receptor.

En la temporada 2024 el exestrella de West Alabama Tigers del fútbol universitario acumuló 81 recepciones para 959 yardas, la tercera vez en sus nueve campañas en la NFL que no supera las 1.000 yardas. EFE