El juez dudó de la versión de Aldama sobre el chalé de Ábalos: "No entiendo, me sorprende"

Madrid, 2 ene (EFE).- El juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos manifestó sus dudas ante la versión que dio el empresario y presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, sobre el chalé de Cádiz del que disfrutó el exministro. "Esto es lo que no entiendo, me sorprende", señaló.

EFE ha tenido acceso a la grabación de Aldama de su declaración del pasado 16 de diciembre ante el juez Leopoldo Puente, en la que trató de desmontar la versión del exministro mediante pantallazos de WhatsApp sobre contratos de obra pública, y cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las comisiones que dijo haber cobrado, de las que una parte fue destinada, sin precisar, al PSOE.

En un momento del interrogatorio, que duró tres horas, el magistrado le pregunta por el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que la Fiscalía cree que se le retribuyó al exministro como compensación por su supuesta mediación en la adjudicación de contratos de mascarillas.

"A usted se le mandan unas viviendas que estaban todas en venta, que no eran para alquilar, ninguna de esas viviendas", señala el magistrado, a lo que el empresario responde que "sí" e inmediatamente el juez le pide que "escuche la pregunta, que es sencilla".

Y continúa: "Esas viviendas se intercambian entre el señor García y el señor Ábalos y usted mismo que después se las hace llegar a (la sociedad) Have Got Time, cuando en realidad lo que se buscaba era una vivienda en alquiler. Esto es lo que no entiendo".

Las dudas del juez prosiguen. "Lo que es extraño, lo que a mí me sorprende, porque en fin, el que más o el que menos todos alguna vez hemos alquilado una vivienda, entonces, pues claro, buscamos entre las casas que están en alquiler si queremos alquilar y, si queremos comprar, buscamos entre las casas que están en venta, no entre las que están en alquiler, ¿me comprende la pregunta?".

Aldama le responde: "Le comprendo perfectamente y le voy a explicar porque hay un matiz que no estamos hablando, por eso se hace una opción de compra. Ábalos quería alquilar para luego comprar. Con las hipotecas que tenía, sus exmujeres y gastos personales, según lo que me transmiten a mi, en ese momento no podía comprar, necesitaba alquilar para luego comprar, por eso se hace una opción de compra".

"Muy bien", contesta el magistrado y cambia de asunto.

A respecto, el exasesor Koldo García explicó un día después que Ábalos buscaba una casa de alquiler de verano y que intervino De Aldama porque vivía cerca y tenía más conocimiento del mercado, si bien Ábalos solo estuvo un mes allí, que es precisamente la tesis que sostiene el exministro, que pagó un mes de alquiler y dos de fianza.

En otro momento del interrogatorio, Aldama dijo que no todo el dinero de las presuntas comisiones se lo entregó a Koldo, de quien dice que era su "línea directa", sino que dio "175.000 euros" al exministro.

Lo hizo en mano pero "no fueron los 175.000 de golpe", ya que llegó a acudir "como tres veces" a la casa que el Ministerio proporcionaba a Ábalos en el barrio madrileño de El Viso y "en el Ministerio fueron cuatro o cinco veces, más o menos".

En relaciones a esas presuntas comisiones, también llegó a decir que Koldo, en conversaciones con Ábalos, "ya se cuidaba él de sacar la conversación de alguna manera para decirme a mi, delante de Ábalos, ¿"estamos correctos"?. EFE