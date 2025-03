Podemos Euskadi afronta 2025 con el deseo de frenar el Guggenheim Urdaibai y dar respuesta a la emergencia habitacional

Podemos Euskadi afronta el año 2025 con el deseo de "frenar" el Guggenheim en Urdaibai (Bizkaia), dar respuesta a "la grave emergencia habitacional" existente y defender "en las calles" de Euskadi los servicios públicos y a la clase trabajadora.

En su mensaje de fin de año, colgado en la web de la formación morada, el secretario general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, afirma que se cierra un 2024 "lleno de retos, de desafíos y dificultades, y también de aprendizajes".

"Ha sido un año difícil y debemos hacer aprendizaje de lo ocurrido. Por ello, desde ya, estamos trabajando para recuperar el espacio que nos corresponde y para poner de nuevo a la izquierda en pie. Somos un partido valiente, que nunca agacha la cabeza frente a quienes intentan imponer sus intereses por encima de los derechos de la gente. Somos Podemos, y esa valentía nos define", asegura.

El líder de Podemos Euskadi recuerda que este año los morados han vuelto a demostrar que no les "tiembla el pulso frente a las grandes corporaciones ni a los poderes". "Hemos llevado hasta Europa la lucha contra la construcción del Guggenheim en Urdaibai, un proyecto que amenaza una de las reservas de la biosfera más valiosas de Euskadi", añade.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que, gracias a su trabajo en las instituciones "y a la gran movilización social", se conseguirá "frenar una obra que no es respetuosa con el medio ambiente ni con el patrimonio natural".

También considera que han demostrado que "otro modelo de política es posible". "En Errenteria, municipio donde gobernamos, hemos conseguido que sea el primero en Euskadi en ser declarado como zona tensionada, una medida que abre la puerta a regular los precios del alquiler, haciendo que la vivienda sea más asequible para las familias y las personas jóvenes", apunta.

Según afirma, "hay que obligar a moverse a quienes se niegan a tomar medidas para bajar los alquileres y garantizar el acceso a una vivienda asequible". "Estamos en una grave emergencia habitacional y hay que dar respuestas. No podemos dejar a la juventud sin un proyecto de vida. No podemos dejar sin recurso habitacional a miles de familias. Lucharemos para que la vivienda sea un derecho y no un privilegio, y avanzaremos", remarca.

2025

Mirando hacia 2025, manifiesta que seguirán "comprometidos con las causas que importan". "Trabajaremos incansablemente para fortalecer Osakidetza, defendiendo una sanidad pública, universal y de calidad", asevera. Asimismo, reafirma su apuesta por el feminismo, "porque la igualdad no es negociable y todavía queda mucho por hacer".

Richar Vaquero censura que el Gobierno Vasco "no quiera hacer los cambios que necesita Euskadi". "No se pueden afrontar nuevos retos sin políticas que apuesten decididamente por los servicios públicos", advierte.

A su juicio, el Lehendakari, Imanol Pradales, "ha demostrado que no cree en lo público y sí en la concertación privada". "Nosotras seguiremos defendiendo en las calles los servicios públicos y la clase trabajadora", indica.

Tal como subraya, Podemos Euskadi luchará "para lograr mejoras para las mayorías sociales", y ha celebrado el acuerdo alcanzado con el Gobierno para que se mantengan los descuentos en el transporte público e impedir los desahucios.

También se marca como objetivo "avanzar hacia una reforma fiscal más justa, donde quienes más tienen aporten lo que les corresponde para construir una Euskadi más igualitaria".

"En 2025 queremos consolidar un modelo económico sostenible que genere empleo digno y estable, impulsando las energías renovables y enfrentándonos, una vez más, a las grandes eléctricas que buscan mantenernos atrapados en el pasado", precisa.

También reafirma su apuesta por la educación pública, gratuita y de calidad, "que capacite a las generaciones futuras en los valores de la justicia social y el cuidado del planeta".

"Nuestro compromiso es construir una Euskadi donde nadie se quede atrás, donde los derechos no dependan de tu código postal ni de tu cuenta bancaria, donde el futuro sea de todas y todos. Somos Podemos y en 2025 seguiremos siendo esa fuerza transformadora que no tiene miedo de soñar ni de luchar. Urte Berri on. ¡Sí se puede!", concluye.