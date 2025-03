Vitoria, 23 dic (EFE).- El PNV sigue en contra del gravamen energético tras el pacto del gobierno con EH Bildu para que sea un impuesto, porque considera que ya estaba prevista su conversión en esta figura impositiva y no se ha hecho y cree que estos cambios fiscales deben hacerse a través del impuesto de sociedades.

El gravamen a las grandes energéticas aprobado este lunes en el Consejo de Ministros se convertirá en impuesto concertado en el País Vasco y Navarra, según el acuerdo alcanzado por el Gobierno con EH Bildu, que ha llamado por ello al PNV a apoyar la convalidación de la medida en el Congreso cuando llegue.

Sobre este acuerdo, fuentes del Grupo Vasco han lamentado "la falta de rigor y seriedad a la hora de anunciar supuestos acuerdos que deben ser tramitados en el Congreso".

"Roza el insulto a la inteligencia que ahora se presenten como salvadores del autogobierno vasco quienes hace apenas cinco días han votado a favor de un gravamen que iba directamente contra la línea de flotación de nuestro autogobierno", han acusado a Bildu.

Respecto a la afirmación de Bildu de que, tras convalidar el gravamen, en su tramitación como Proyecto de Ley se convertirá en un impuesto y que se concertará con las haciendas forales, el PNV ha replicado que esto mismo ya estaba recogido en el Decreto 8/2023 para el año 2024 "y no se ha realizado. ¿Cuál es la novedad que dicen haber conseguido? ¿Qué hace pensar que ahora se concertará y que no se mantendrá un gravamen?", se han preguntado.

El PNV ha subrayado que no va a aceptar un gravamen y ha insistido en que si se quiere modificar la fiscalidad de las empresas porque se entiende que debería ser mayor, debe revisarse el Impuesto de Sociedades: "No valen los parches. Las cosas o se hacen bien o no se hacen", ha concluido estas fuentes del PNV. EFE