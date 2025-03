‘Santuario’, una serie que explora un futuro distópico marcado por el cambio climático

Silvia García Herráez

Madrid, 20 dic (EFE).- Aura Garrido y Lucía Guerrero protagonizan ‘Santuario’, la nueva ficción de Atrespalyer Premium, que llega este domingo a la plataforma, para explorar, en modo de 'thriller', un futuro distópico que se ha visto afectado por la crisis climática y en el que la ciencia se desarrolla mucho más rápido que la moral humana.

Extrapolando la ficción a la realidad, Garrido y Guerrero han señalado a EFE que es “preocupante” el nivel de “abandono climático” que hay en la sociedad actual.

“Da miedo pensar que lo que ocurre en la serie llegue a la realidad porque el cambio climático es una cosa que ya está ocurriendo y que si no lo frenamos no tendrá solución", ha apuntado Guerrero, mientras que Garrido ha añadido que la crisis climática "nos afecta a todos y deberíamos prestarle atención y tomar medidas, pero parece que hasta que no nos veamos al borde de la extinción no nos lo vamos a tomar en serio. La ética y la moral de la sociedad asusta”.

La serie es una adaptación de la ciencia ficción sonora que escribieron en 2019 Manuel Bartual y Carmen Pacheco y se grabó con las voces de Aura Garrido, Melina Matthews y Manolo Solo, entre otros, justo unos meses antes de que llegara la pandemia.

“La verdad es que fue mucha coincidencia -ha admitido entre risas Garrido-. Pero, al igual que el tema del covid pasó en la realidad y fue impredecible, la crisis climática nos puede llevar a que se produzcan otras pandemias como estas (…). Decíamos que del covid saldríamos mejores, pero no lo creo”, ha incidido la actriz, quien en la ficción sonora da vida a Pilar, mientras que en la serie audiovisual se ha cambiado de rol e interpreta a Valle.

“Me ha gustado formar parte de ambos proyectos. Los dos son iguales, pero tienen sus diferencias, sobre todo el poder interpretar a las dos protagonistas de la narración, y tener las dos visiones de la historia”, ha afirmado Garrido.

La serie narra la historia de Pilar (Guerrero), una embarazada que llegará al Santuario, una inmensa esfera concebida para resguardar a las mujeres que pasan sus embarazos de la polución atmosférica tras la catástrofe medioambiental. Allí viven en paz, cuidadas y relajadas, lejos de su familia y del resto de la sociedad. Sin embargo, Pilar sacará a la luz la verdad que oculta el Santuario.

Por su parte, Valle (Garrido) está comprometida con la lucha contra las injusticias sociales y cree que la inteligencia artificial puede mejorar las condiciones de vida de las personas. Su decisión de trabajar en el Santuario la enfrentará a conflictos éticos y morales, lo que la lleva a tomar posturas a favor y en contra del sistema, mientras cuestiona constantemente sus propios ideales.

“Valle está muy conectada con la soledad y con la decepción hacia la sociedad”, ha detallado Garrido.

Asimismo, la serie, de ocho episodios, aborda otros temas, como las diferencias sociales, la inteligencia artificial, los derechos humanos y la maternidad.

“La ficción pone también en relieve que asusta pensar que no se pueda ser madre de una forma segura porque nos hemos cargado el mundo. A mí eso me genera una inquietud muy grande”, ha subrayado Guerrero.

La serie, cuya producción es de Atresmedia Televisión en colaboración con Pokeepsie Films (Banijay Iberia), completa su reparto con Jaime Ordóñez, Mélida Molina, Alba Ribas, Songa Park, Nina Minelli y Melina Matthews, entre otros. EFE

