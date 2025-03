La jueza del caso Esther López resolverá el 8 de enero si prosigue la causa contra Óscar o acuerda sobreseimiento

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid resolverá el próximo día 8 de enero de 2025, a través del auto correspondiente, si continúa con el procedimiento de jurado contra Óscar S.M, único investigado por la muerte de la vecina de Traspinedo Esther López hace ya tres años, así como sobre las nuevas pruebas pedidas por la defensa o incluso respecto de un posible sobreseimiento de las actuaciones, tal y como ha interesado esta última parte.

Así lo han dado a conocer este viernes las partes personadas en la causa a la salida del Edificio de los Juzgados de Valladolid, en la calle Angustias, minutos después de que dentro participaran en una breve vistilla, trámite enmarcado en el procedimiento de jurado en el que unas y otras han concretado ya los delitos que se imputan al investigado y que pasan por un delito de homicidio y omisión del deber de socorro, como así interesa Fiscalía; asesinato, omisión del deber de socorro, detención ilegal-secuestro y lesiones agravadas, según postulan las dos acusaciones particulares, y el sobreseimiento ya citado en el que insiste la defensa.

Con carácter previo a la celebración de esta pequeña vista en Instrucción 5, la hermana de la fallecida, Inés, el padre de ambas, así como otros familiares, amigos y vecinos de Traspinedo volvían a concentrarse ante las puertas del inmueble judicial con carteles de 'Justicia para Esther' al grito de "asesino", "prisión" y otras consignas con el fin de exigir que el investigado ocupe el banquillo de los acusados para responder ante un jurado.

También se ha producido otra concentración en el lateral del inmueble, en la calle Torrecilla, por donde poco antes de las 11.00 horas hacía su entrada el investigado a bordo de un Audi A-6 oscuro de la policía camuflado que ha accedido directamente al garaje subterráneo, con el fin así de evitar posibles incidentes con los allí concentrados. Pese a ello, las personas que esperaban su llegada, en medio de un importante despliegue policial, han reproducido los gritos de "asesino" y "a prisión", sin que se produjera incidente alguno.

En el bando opuesto, la defensora del acusado, Ana Pérez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado la petición de sobreseimiento del caso en la falta de pruebas contra su cliente, sobre todo porque a estas alturas del proceso ni siquiera se ha certificado que el cadáver de Esther permaneciera tendido en una cuneta desde su muerte, la madrugada del 13 de enero de 2022, o bien hubiera estado en otro sitio y depositado en l escenario del hallazgo veinticuatro días después, ya que el hallazgo se produjo el 5 de febrero.

El dato es para esta parte "muy importante" ya que en el supuesto de que el cuerpo hubiera sido llevado a aquella cuneta en febrero, ello dejaría fuera a Óscar ya que desde el 2 de febrero su vehículo, un Volkswagen T-Roc, estaba siendo seguido por la Guardia Civil, sin saberlo el propietario, debido a que había sido balizado con el fin de someterle a un seguimiento de sus movimientos.

Pero además de pedir a la instructora la celebración de las pruebas oportunas para acreditar este extremo--hay un vídeo de un conductor que pasó por allí el 2 de febrero en el que no se detecta el cadáver--, que incluye no solo dicha grabación sino testificales forenses y de agentes de la Guardia Civil y vecinos que participaron en las batidas de la zona, la defensora también ha puesto en solfa la acusación contra su patrocinado al recordar que ni en el coche de Óscar aparecieron rastros de la finada ni viceversa, sí unas partículas azules en las ropas de la joven que para nada coinciden con la pintura del T-Roc.

Sí ha aparecido una pequeña abolladura en el vehículo pero la letrada defensora sostiene que se ha podido producir una vez que el turismo fue intervenido por la Guardia Civil, ya que antes el vehículo carecía de ella, de ahí que porfíe en la petición de sobreseimiento porque, a su entender, "no hay argumento ni indicios racionales para imputar por atropello y menos por un atropello intencionado".

Sin embargo, el letrado Guillermo Ruiz Blay, una de las acusaciones particulares que representa a Inés, hermana de la fallecida, se ha mostrado convencido de que la decisión de la jueza será a primeros de enero continuar con el procedimiento de jurado, "sería lo más lógico", dadas las pruebas recabadas por la investigación de la Guardia Civil que ha calificado de "ejemplar".

"ESTRATEGIA PARA DILATAR LA INSTRUCCIÓN"

Ruiz Blay ha enmarcado las nuevas pruebas planteadas por la defensa en la "estrategia legítima" por dilatar la instrucción pero ha advertido de que las mismas no modifican el hecho principal, un asesinato a su entender, ya que tan sólo ponen en juicio el hallazgo del cadáver, es decir, si estuvo todo el tiempo en el lugar donde fue localizado o no, algo que no considera un dato "significativo".

En la misma línea se ha posicionado Inés, hermana de la víctima, quien además se ha mostrado contrariada porque su deseo era que Óscar S.M. durmiera ya esta noche en la cárcel. En cualquier caso, para ella es toda una victoria, "un paso muy importante", haber conseguido procesar al investigado por el procedimiento de jurado, "tras tres años de una lucha infernal" y unos padecimiento de la familia que no desea a nadie.

"Su futuro más próximo es que ocupe el banquillo. Son veinte añitos en adelante los que va a estar en la cárcel. Sería alucinante que cuando vaya a ser juzgado entre por su propio pie", ha sentenciado Inés.