Pedro Martínez: "Si nos hubieran dicho esto al principio, hubiéramos firmado todos"

Valencia, 19 dic (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, dijo este jueves, un día antes de medirse al Lietkabelis lituano en el partido de la Eurocopa que fue aplazado por la dana, que si les hubieran dicho a principio de temporada que llegarían a diciembre con solo dos partidos perdidos entre Liga y Europa lo hubieran "firmado todos", aunque recordó que por el camino tuvieron "momentos complicados".

Invicto con once triunfos en otros tantos partidos en la Eurocopa, el Valencia afronta el partido de este viernes líder de su grupo y a un par de victorias de poder sellar su clasificación como primero de grupo de manera matemática, mientras que el equipo lituano es octavo de un total de diez y está a tres triunfos de Turk Telekom, que marca la clasificación a la siguiente ronda.

"Nos tenemos que preparar para las dificultades que vendrán, que es inevitable, que vengan derrotas. Para mí la euforia no está mal. No me parece mal que nuestros aficionados estén contentos y de hecho prefiero que estén contentos a que estén tristes, pero lo que sí que me preocupa son los jugadores, el vestuario, el entorno más cercano del equipo", añadió en rueda de prensa.

En ese sentido, apuntó que deben ser conscientes de saber que "nada es fácil, que cuesta mucho conseguir hacer las cosas bien hechas y qué pasa por estar centrados en lo que depende de nosotros, que es entrenar bien, ser críticos con nosotros y no caer en ningún tipo de condescendencia y pensar que será fácil lo que vendrá a partir de ahora".

El entrenador del Valencia basket dijo que deben tener "el máximo respeto por el Lietkabelis", destacó que su rival cuenta con jugadores expertos y resaltó que no deben ir más rápido de lo que marca el calendario". "Creo que ahora mismo tenemos que estar centrados en el partido de mañana y eso es lo mejor que podemos hacer", apuntó Pedro Martínez respecto al segundo partido de tres que afrontarán en cinco días.

Pidió como deseo que el club puede seguir más tiempo en la actual situación en la que se encuentran porque "tanto el femenino como el masculino estamos en una posición muy, muy buena, aunque los que somos profesionales sabemos que lo puntual no es lo importante y que lo importante es la trayectoria".

"Que se hable del baloncesto masculino y femenino ahora mismo nos beneficia a los del masculino porque realmente lo que ha hecho Rubén Burgos y el club durante estos años es bueno, tiene un mérito increíble. Además, no solamente los resultados que han tenido, sino el juego que han tenido. En este sentido, el masculino nos vemos como en un espejo y nos gustaría parecernos a ellas y nos da envidia sana", añadió.

En ese sentido, cree que están en un buen momento no solo a nivel de clasificación de Liga y de Eurocopa, "también de juego tanto el femenino, que viene de una temporada apoteósica, como nosotros que estamos contentos por el día a día que estamos teniendo y por estar trabajando bien más allá de las lesiones", dijo.

Precisamente de las lesiones comentó que no se lamentan mucho porque "forman parte de camino y las estamos aprovechando para que otros jugadores tengan oportunidades y en este sentido creo que seguimos la línea de lo que nos habíamos planteado de jugar con una identidad determinada y que los jugadores pues se sientan a gusto en una dinámica un poquito colectiva y que un día destaque un jugador y otro día destaque otro".

El técnico catalán dijo desconocer el estado físico de Cris Jones, tras haberse lesionado el miércoles ante el Cluj-Napoca pero añadió que aunque "no es una lesión grave" desconocer si podrá contar con él este viernes ante el equipo lituano porque "ha pasado poco tiempo".

Pedro Martínez apuntó a la "humildad" como una de las calves del éxito de esta temporada. "Yo creo que esa humildad del día a día y en el respeto a los rivales es importante además de cómo estamos trabajando en el día a día, porque los jugadores son conscientes de que tenemos que mejorar mucho, sobre todo en cosas de la defensa, en pequeños detalles del juego que son muy importantes", explicó. EFE

