Belarra replica a las críticas del portavoz del PNV y le tilda de "diputado de Repsol"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respondido a las críticas que le ha dirigido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al que ha tildado de "diputado de Repsol" y de promover la criminalización de la pobreza.

Así lo ha trasladado mediante un mensaje en la red social 'X', a modo de respuesta a otro previo del dirigente jetzale en el que acusaba a Belarra de mentir respecto a la enmienda del PNV aprobada en la Ley de Eficiencia de la Justicia, con vistas a agilizar desahucios en caso de okupación de viviendas. Por su parte, Belarra viene alertando de que esta disposición estaba pensada para facilitar desahucios de familias vulnerables.

Esteban ha sentenciado en las redes sociales que dicha enmienda "no es sobre desahucios, es sobre okupas" y no afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su hipoteca, sino a aquel que "delinque" allanando una vivienda ajena. "Podemos está a favor de la okupacion, el PNV en contra", ha sentenciado.

La secretaria general de Podemos ha replicado al portavoz del PNV llamándolo "diputado de Repsol" y sosteniendo que su propuesta criminaliza a "las familias más humildes que no tienen donde ponerse a cubierto". "Como se nota que no tenéis ningún contacto con la realidad social", ha espetado.

ESTEBAN ACUSA A BELARRA DE CREAR INESTABILIDAD

Antes y en declaraciones en los pasillos del Congreso, Esteban, ha arremetido este jueves contra la diputada morada por mantener una posición "imprudente" de "amenaza" a la estabilidad parlamentaria del Gobierno y ha sugerido que los 'morados' únicamente quieren una convocatoria electoral por su "duelo particular" con Sumar.

Esteban ha negado que el apoyo de su formación a las enmiendas del PP a la reforma fiscal vaya a "poner en cuestión" la estabilidad parlamentaria, dado que precisamente el papel que están ejerciendo es dar "cierto equilibrio al Gobierno". "Por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, un día sí y otro también, desde la tribuna y fuera de la tribuna las cosas no van a cambiar", ha añadido.

PODEMOS IRONIZA: QUE CEDA SU ESCAÑO AL CEO DE REPSOL

A su vez, la líder de Podemos ha ironizado desde la tribuna del Congreso que el portavoz del PNV, con su actitud en contra del impuesto a las eléctricas, debería no presentarse a las próximas elecciones y ceder su escaño al CEO de Repsol, Josu Jon Imaz.

Podemos finalmente ha decidido este jueves salvar la aprobación de la ley de Eficiencia de la Justicia tras haber pactado con el PSOE prorrogar un año la prohibición de desahucios a familias vulnerables, así como extender seis meses más las actuales ayudas al transporte.

Según ha asegurado la propia Belarra, estas medidas se aprobarán por el Gobierno mediante decreto con el compromiso de dejar en suspenso la enmienda del PNV que agiliza desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada