Armengol ve "una irresponsabilidad absoluta" que Prohens se quede sin presupuestos "y diga en febrero ya veremos"

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha considerado "una irresponsabilidad absoluta" que la actual presidenta del Govern balear, la 'popular' Marga Prohens, se quede sin presupuestos "y diga que en febrero ya veremos".

Armengol se ha pronunciado así, este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, a su llegada a la Cámara de Comercio de Mallorca, donde ha clausurado la segunda jornada del II Congreso internacional sobre la explotación de las mujeres y niñas en el siglo XXI de la Asociación Española de Feministas Socialistas.

La socialista ha manifestado "no entender" que la presidenta del Govern "se quede sin presupuestos y diga que en febrero ya veremos". "Qué quiere decir ya lo veremos", se ha preguntado Armengol, recordándole que "de estos presupuestos dependen inversiones necesarias para los ciudadanos de estas Islas" así como también, ha añadido, "dependen derechos" de las personas de esta tierra.

Por este motivo, ha subrayado la también presidenta del Congreso de los Diputados, "no vale irse de vacaciones de Navidad, no hablar con nadie y no hacer nada hasta febrero".

Las palabras de Armengol se enmarcan en la preocupación que ella misma ha expresado porque "tras más de un año de gobierno de derechas en las Islas no hay ningún rumbo, ninguna dirección y Baleares sufre una inestabilidad absoluta que no se merece la ciudadanía".

Al respecto, la secretaria general del PSIB-PSOE cree que Baleares tiene "el peor PP de la historia democrática de esta comunidad, con una incapacidad absoluta de resolver los problemas y de sacar adelante soluciones para la ciudadanía", por lo que ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), "que ponga atención y empiece a trabajar seriamente por la ciudadanía de estas Islas".

Asimismo, y "frente al despropósito provocado por Prohens", Armengol ha resaltado que "el PSIB está, como siempre, siendo un referente del sentido común, del rigor y de la defensa del interés general de toda la ciudadanía de esta comunidad autónoma".

Prueba de esto, según palabras de la dirigente socialista, es que "desde la cordura y la responsabilidad se frenará que se derogue la ley de memoria democrática, gracias a las entidades memorialistas que tanto lo han luchado, y se frenarán algunos despropósitos urbanísticos que se pretendían hacer vía decreto ley".

Además, Armengol ha recordado que "el PSIB gobernó durante ocho años seguidos con ocho presupuestos en tiempo y forma y con una situación de pacto que se supo llevar desde el rigor, generando más progreso, más riqueza y mejor redistribuida, mientras que ahora lo que hay en Baleares es absolutamente lo contrario", ha concluido.