Fisac: "Para tener opciones contra el Barça debemos intentar marcar el ritmo nosotros"

Zaragoza, 13 dic (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado que si su equipo quiere tener alguna opción de derrotar al Barça el próximo domingo tiene que ser el que marque el ritmo del partido y no el conjunto azulgrana.

"Tenemos enfrente un partido complicado, un partido difícil y tenemos que dar lo mejor que tengamos todos nosotros. Es verdad que el Príncipe Felipe nos está ayudando mucho, pero es verdad también que lo que hay enfrente es el Barça, es un Barça con un nivel físico muy alto al que tendremos que dominar o intentar trabajar para ver si somos capaces de controlar bien el rebote ofensivo o el ritmo de partido", ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación.

El técnico del conjunto 'rojillo' ha resaltado también que el equipo catalán tiene "probablemente de las mejores plantillas de Europa" y que eso le hace estar siempre "a un gran nivel".

"El respeto al Barça no es que sea máximo, sino que siempre he creído que es uno de los mejores clubes y equipos europeos", ha añadido.

Sin embargo, ha explicado que la Liga ACB ha cambiado bastante y que a veces se producen situaciones en las que los equipos grandes pierden algún partido más de lo normal.

"Las competiciones europeas dañan mucho, somos doce y de ahí que haya tanta igualdad y que ni por la parte de arriba ni por el descenso haya nada claro", ha apuntado.

Fisac no cree que resultados pasados, como que se haya impuesto el Casademont Zaragoza en cuatro de las últimas cinco visitas del equipo barcelonés a la capital aragonesa, o la derrota sufrida por su equipo el pasado miércoles en la Copa Europa influyan en el enfrentamiento del próximo domingo.

"Siempre soy de los que afirman lo mismo, cuánto más ganas estás más cerca de perder y cuánto más pierdes estás más cerca de ganar. Creo que ni me influye el resultado que pasó en Atenas, ni debe influir el último resultado en el pabellón Príncipe Felipe. Cada partido es una historia distinta, cada año es un año diferente y sí que es verdad que nosotros debemos acercarnos a la perfección para poder sacar el partido adelante", ha valorado.

El entrenador segoviano cree que su equipo tiene opciones de competir en todos los encuentros que juega y ha señalado que siempre es mejor jugar en casa.

Porfirio Fisac ha indicado que están anotando mucho en los partidos pero también que están teniendo carencias defensivas: "Somos un equipo con virtudes, pero también con defectos. Para ganar al Barça es verdad que si ellos meten cien lo vamos a tener muy complicado para ganar. Tendremos que reducir un poco su porcentaje de anotación y también subir nosotros nuestro porcentaje en cuanto a la línea de tres y en cuanto al rebote. Creo que son cosas fundamentales para competir contra ellos".

Con respecto a las opciones de fichar un sustituto para el lesionado Bojan Dubljevic ha desvelado que, de momento, no hay ninguna novedad: "He hablado con el club y en principio no hay nada". EFE