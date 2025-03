Junqueras y Godàs exhiben sus diferencias políticas en un debate agrio a 48 horas del voto

Barcelona, 12 dic (EFE).- Los presidenciables de ERC Oriol Junqueras y Xavier Godàs han exhibido sus diferencias políticas a menos de 48 horas de la segunda vuelta de las elecciones internas del partido, en un debate que se ha tornado agrio con el paso de los minutos.

El cara a cara organizado por ERC ha mostrado la coincidencia entre ambas candidaturas en cuanto a la relación que se debe mantener con los socialistas -con una salvedad, ya que Godàs descarta entrar a formar parte del gobierno municipal de Barcelona de Jaume Collboni, lo que no hace Junqueras-: los dos presidenciables advierten de que no llegarán a nuevos acuerdos hasta que se cumplan los compromisos firmados.

La guerra interna también ha acabado tomando protagonismo, tras un primer apartado más centrado en qué estrategia debe seguir ERC: Junqueras se ha desvinculado de episodios como el de los carteles denigratorios contra los Maragall, mientras que Godàs le ha recordado que él era el presidente del partido mientras esas acciones se llevaron a cabo.

Godàs ha intentado evidenciar que su planteamiento político difiere del de Junqueras. "Es una cuestión estratégica fundamental", ha defendido.

Y es que el candidato de Nova Esquerra Nacional pide no alejarse del espacio independentista de izquierdas ("no podemos gustar a todo el mundo, porque gustando a todo el mundo no gustamos a nadie") y el de Militància Decidim se pregunta qué miedo hay en "saltar ese perímetro" ("no seremos muleta de nadie solo si somos cada vez más grandes").

En ese sentido, Godàs ha acusado a Junqueras de querer "esconder esteladas" en los actos del partido y le ha reprochado que no aclare qué votó en la consulta interna sobre la investidura de Salvador Illa ni si cree que ERC debe gobernar junto con Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona.

En relación con esta última cuestión, el que ya fuera presidente del partido entre 2011 y el pasado junio ha dicho que quien debe tomar la palabra es la militancia de ERC en la capital catalana.

Godàs, que en el tramo final del debate ha pasado al ataque, ha remarcado que las relaciones personales entre varios dirigentes del partido "están tocadas" y que no admitirlo es una "tontería": "Recoser conllevará mucho trabajo, pero debe ser una tarea prioritaria".

Junqueras ha minimizado este supuesto "ambiente de ruptura", si bien ha trasladado la responsabilidad de cosas que "han hecho pasar mucha vergüenza" a los militantes al entorno de su ex número dos, Marta Rovira, con quien está abiertamente enfrentado.

"Nadie entiende que no supieras qué pasaba", ha rebatido Godàs, quien ha añadido: "Cuando hablas, habitualmente, parece que no hayas sido nunca presidente del partido".

Junqueras, que recuerda que durante más de tres años comandó ERC desde prisión y ha sostenido que "es un error entrar en este terreno", ha asegurado que muchas decisiones se tomaban a sus espaldas: "Soy responsable de todas las confianzas que he concedido, pero no de los abusos de confianza que se hayan podido cometer".

El sábado, unos 8.000 militantes de ERC están llamados a votar por una u otra opción después de que en la primera vuelta Junqueras registrara el 48,3 por ciento de los sufragios y Godàs, el 35,3 por ciento. EFE

(Vídeo)