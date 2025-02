Ayuso lee en Pleno una carta del hijo de un fallecido en residencias que tacha de "mercenarios" y "secta" a Más Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha leído este jueves en el Pleno de la Asamblea una carta que ha atribuido al hijo de un fallecido en una residencia durante la primera ola del Covid-19, en la que este tacha de "mercenarios" y "secta" a Más Madrid.

"Escribo aquí para intentar hacer llegar a oídos de la presidenta o de quien corresponda que exijan a la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid que les cuente, uno, mi padre, la próxima vez que dé cifras de los fallecidos de las residencias madrileñas", ha leído la mandataria autonómica en la sesión de control ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

En la misiva Raúl, a quien ha identificado Ayuso como autor de la carta, dice que se le parte el alma" cada vez que "esta partida de mercenarios" convierte "la memoria" de su padre "en un número, uno más entre tantos por motivos espúreos y meramente electorales buscando arañar un puñado de votos".

"No se puede ser más vil y miserable, porque no quiero que el recuerdo de un buen hombre y mejor padre, esposo y abuelo, justo y entrañable, sea mancillado por una secta carente de moralidad ética", prosigue el texto en el que Raúl pide "ayuda" porque su padre "ya no se puede defender".

Ayuso ha señalado que esta carta, en la que el autor dice que no tiene "problema alguno" para hacer pública su identidad, fue recibida en el formulario de atención al ciudadano. Por último, ha advertido a la bancada de Más Madrid que el trato de las residencias "les va a dejar eternamente en la oposición por ser como son".

Esta lectura ha provocado las críticas de las bancadas del PSOE y de Más Madrid mientras que el Grupo Parlamentario Popular se ha puesto en pie para aplaudir a la presidenta.