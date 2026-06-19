Una fallecida y un herido muy grave en un accidente de tráfico en Madrid

Madrid, 20 jun (EFE).– Una mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido muy grave este viernes en un accidente por alcance entre una motocicleta y un turismo en la carretera M-103, a su paso por el municipio de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

"La mujer de 55 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria y tras la maniobras de RCP solo se ha podido confirmar su fallecimiento", ha informado Gemma Rodríguez, supervisora de guardia del SUMMA112, en una publicación en la red social 'X'.

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La víctima mortal viajaba como acompañante en la motocicleta. A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios del SUMMA 112 le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos, tras los cuales solo han podido confirmar su fallecimiento.

Por su parte, el piloto de la moto ha sido estabilizado en el lugar del siniestro por el personal sanitario y evacuado de urgencia en estado muy grave a un centro hospitalario.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la colisión. EFE