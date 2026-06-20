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Nagelsmann defiende a Leroy Sané y advierte sobre la fortaleza física de Costa de Marfil

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Toronto (Canadá), 19 jun (EFE).- El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, defendió este viernes a Leroy Sané de las críticas recibidas tras el debut y advirtió de que Costa de Marfil, rival de Alemania este sábado, exigirá una respuesta específica por su velocidad, potencia física y capacidad para atacar los espacios.

En la rueda de prensa previa al segundo partido de Alemania en el Mundial, celebrada en el Toronto Stadium, Nagelsmann aseguró que el duelo ante la selección africana será “emocionante” y elogió el escenario del encuentro, aunque evitó confirmar si introducirá cambios en el once inicial.

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“Si vamos a cambiar la alineación, siempre hay una razón para cambiar algo. Lo veremos mañana”, afirmó el técnico alemán, que insistió en que su equipo ha trabajado durante la semana con diferentes escenarios para responder a un rival que considera imprevisible.

Nagelsmann explicó que Alemania se ha preparado para varias posibilidades tácticas. “No sabemos al cien por cien qué van a hacer. Puede ser un 4-3-3 o algo completamente diferente. Hemos preparado distintos escenarios”, señaló.

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El seleccionador alemán destacó especialmente la condición física y la velocidad ofensiva de la selección marfileña. “Son muy fuertes físicamente, tienen una gran defensa y mucha velocidad en las tres posiciones de ataque”, indicó. También citó el papel de Nicolas Pépé, del que dijo que en el anterior partido “estaba por todas partes”.

Nagelsmann fue preguntado por las críticas a Sané tras el primer partido de Alemania en el Mundial 2026. El seleccionador defendió al jugador y rechazó que su actuación mereciera críticas excesivas.

“Creo que está bien que los jugadores no sean machacados demasiado. Lo que se escribió después de ese partido no estaba justificado. A él no le molesta, pero a mí sí, porque no me gusta que se escriban esas cosas sobre mis jugadores”, afirmó.

Jonathan Tah, por su parte, admitió que el partido ante Costa de Marfil tendrá un componente emocional añadido por sus raíces familiares. “Va a ser algo especial. Definitivamente será más extraordinario que contra cualquier otro equipo”, dijo el defensa alemán, cuyo padre es marfileño.

El jugador también fue preguntado por la figura de Manuel Neuer, que puede alcanzar un nuevo récord histórico con la selección alemana. Si Neuer, de 40 años, juega el sábado, el portero habrá intervenido en 21 partidos mundialistas durante su carrera, un registro que no ha conseguido ningún otro guardameta. “Es fantástico tener detrás a un portero como él. Estoy muy orgulloso de jugar con él. Es muy bueno tenerlo en el equipo”, afirmó Tah.

Nagelsmann también defendió la utilidad de las pausas de hidratación, aunque matizó que no permiten grandes correcciones tácticas. “Duran unos tres minutos. Lo importante es que los jugadores beban. Luego tienes 30 o 40 segundos para hablar con ellos. No puedes cambiarlo todo, pero te da algo más de influencia”, explicó.

El seleccionador aseguró que la mejor forma de mantener la energía del grupo tras los viajes largos y las altas temperaturas es seguir ganando. “Ganar siempre es la mejor receta. No estamos aquí de vacaciones", dijo. EFE

(foto)

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