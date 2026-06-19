Linkin Park vuelve a rugir sobre el escenario con una banda renovada

José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 19 jun (EFE).- El rugido de Linkin Park vuelve a escucharse en España casi una década después. Y ha sido en Santiago, primera parada de una gira que marca mucho más que un regreso a los escenarios, puesto que simboliza la reconstrucción de una de las bandas más influyentes del rock de las últimas décadas tras uno de los episodios más dolorosos de su historia.

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Para miles de seguidores, la cita compostelana ha tenido el sabor de un reencuentro largamente esperado. Han pasado nueve años desde aquel 22 de junio de 2017 en el Download Festival de Madrid, la última actuación del grupo en España antes de la muerte de Chester Bennington, cuya voz marcó a toda una generación y dejó una huella imborrable.

Más de 40.000 personas se han agolpado en torno a las 23:00 horas, muchos de ellos nostálgicos, con camisetas de la banda, para volver a escuchar en la segunda jornada del Son do Camiño esa mezcla perfecta de rock, rap y metal que encarna Linkin Park.

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Desde la muerte de Bennington, la incertidumbre acompañó durante años a una formación que parecía haber llegado a su final. Sin embargo, la gira From Zero World Tour ha abierto una nueva etapa.

Al frente continúa Mike Shinoda, arquitecto musical y emocional del proyecto, que no ha defraudado con su rap, acompañado ahora por una renovada alineación en la que destaca la incorporación de Emily Armstrong, vocalista de Dead Sara, encargada de asumir el desafío de ocupar un espacio irremplazable y a la vez generar su propia voz.

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La expectación generada por el regreso ha sido inmediata y el público ha recibido con las manos abiertas a una nueva vocalista que se ha desenvuelto a la perfección.

Tras la cuenta atrás, el concierto, dividido en cinco actos, ha arrancado con 'Lying from you', del mítico álbum 'Meteora'. Con 'Crawling' la gente no ha parado de cantar y con 'New divide', ha acompañado las palmas, para dar paso después a 'The Emptiness Machine', tema de su último disco, 'From Zero', que se ha convertido en uno de los mayores éxitos internacionales del rock reciente y en la carta de presentación de este nuevo comienzo

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El repertorio previsto dibuja un recorrido por toda la trayectoria del grupo. Temas como Numb, In The End, Faint, Crawling, Somewhere I Belong, Breaking The Habit o What I've Done prometen conectar el presente con los años en los que Linkin Park revolucionó el panorama musical fusionando rock, metal, electrónica y rap.

En el segundo acto de un concierto de más de dos horas no han faltado la energía del público, que se ha animado con los pogos, que ha saltado entre el confeti y que sobre todo no ha parado de levantar los brazos y alzar la mano cornuta.

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Con un impresionante diseño de luces y lásers, la banda estadounidense lo ha dado todo, alternando temas más pausados con otros más enérgicos.

'Breaking the habit', 'Where'd you go', 'Whaiting for the end' o 'What I've done', han sonado en la mitad central de un concierto en el que Shinoda ha bajado a saludar al público e incluso a regalado su gorra; Emily Armstrong ha exhibido un sombrero con la frase 'Vivamos como galegos', que también ha lanzado al público, y Joe Hahn ha animado a los asistentes con sus sonidos electrónicos.

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Tras un show percutivo, en el que todos han cogido las baquetas, el último tramo del concierto ha reservado los grandes éxitos de la banda: 'Numb', 'In the end' y 'Faint'.

Y como colofón, 'Papercut', 'Heavy is the crown' y 'Bleed it out', una de las favoritas del público en un directo en el que Linkin Park ha demostrado que el legado de la banda sigue intacto y que su futuro es de largo recorrido. EFE

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(foto) (vídeo)