Dick Advocaat asegura que Ecuador deberá trabajar si quiere vencer a Curazao

Kansas City (Estados Unidos), 19 jun (EFE).- El seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, aseguró este viernes en una conferencia de prensa que Ecuador deberá trabajar si quiere vencer a su equipo en el encuentro que disputarán por la segunda fecha del grupo E.

A falta de 24 horas para el juego que se disputará en la ciudad de Kansas City, el director técnico destacó a su próximo rival y recordó su buen trabajo en las eliminatorias sudamericanas, en las que acabó en segundo lugar por detrás de Argentina.

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"Ecuador tiene un mejor equipo que nosotros", advirtió Advocaat, aunque aclaró que los suyos van a hacer que su próximo adversario deba trabajar por los puntos.

El seleccionador también se refirió al partido en el que Curazao cayó por 7-1 frente a Alemania en su estreno y alertó que se debe ser realista y entender que existe "una gran diferencia" entre los dos equipos.

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No obstante, celebró la oportunidad que ese país está teniendo de competir en un certamen de este tipo y destacó la alegría de las personas que acompañaron a la selección.

"Nosotros estamos jugando aquí la Copa del Mundo", dijo Advocaat, quien agregó que tienen que estar orgullosos de eso.

Asimismo, celebró que en Alemania todos vieron el partido y escucharon nombrar cien veces la palabra Curazao, lo que les permitió conocer la isla.

"Uno se emociona cuando ve lo lejos que hemos llegado", resumió el director técnico, quien afronta su tercera Copa del Mundo tras haber dirigido en ediciones anteriores a Países Bajos y a Corea del Sur.

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Este sábado, Curazao se medirá con Ecuador en el segundo juego que ambos disputarán en el marco del Grupo E, en el que los dos equipos se estrenaron con una derrota. Curazao cayó por 7-1 frente a Alemania, mientras que Costa de Marfil derrotó por 1-0 a los sudamericanos.

El juego se disputará en el estadio de Kansas City desde las 19:00 hora local (00:00 GMT). EFE

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