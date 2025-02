Temas del día de EFE Economía del jueves 12 de diciembre de 2024

BCE TIPOS

Fráncfort (Alemania) - El Banco Central Europeo (BCE) cerrará previsiblemente 2024 con un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta situar su tasa oficial en 3 %, y hará publicas hoy sus previsiones macroeconómicas actualizadas tras celebrar la última reunión del Consejo de Gobierno del año.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

- El BCE publica sus decisiones a las 14:15 h. y la rueda de prensa comienza a las 14:45 h.

.

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El Ministerio de Vivienda da a conocer hoy los datos de compraventas del tercer trimestre del año, después de crecer un 11 % en el segundo y lograr la mayor cifra desde mediados de 2022 gracias al tirón de la segunda mano.

(Texto) (Infografía)

.

COMERCIO JUGUETES

Madrid - La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) presenta este jueves las previsiones y tendencias de consumo de la campaña navideña, que es la "temporada alta" para este sector tan estacional, en el que se vende más del 70 % de lo vendido en todo el año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

TURISMO COYUNTURA

Madrid - A días del cierre de un año que se prevé de nuevo histórico para el turismo en España, directivos y representantes del sector se dan cita en una jornada organizada por Forbes para debatir sobre retos como el de la masificación y la sostenibilidad.

(Texto)

.

.

AGENDA INFORMATIVA

Madrid.- CARBURANTES PRECIOS.- La Unión Europea publica su informe semanal sobre los precios de los carburantes. (Texto) (Infografía)

Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Ministerio de Vivienda publica los datos de transacciones del tercer trimestre de 2024. (Texto) (Infografía)

Madrid.- COMISIÓN ECONOMÍA.- La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital debate y vota diversas proposiciones no de ley.

Madrid.- EMPRESAS INVERSIÓN.- Debate y votación de Proposiciones no de Ley en la Comisión de Economía del Congreso pro parte de la oposición sobre medidas que protejan a las empresas españolas e incentiven la inversión en España y la evaluación de Sistemas de Inteligencia Artificial, entre otras. Congreso d). En la Comisión de los Diputados.

Madrid.- INDUSTRIA CONGRESO.- Al finalizar la sesión plenaria, el Gobierno contestará a preguntas de la oposición en la Comisión de Industria y Turismo en el Congreso de los Diputados.

Madrid.- VIVIENDA CONGRESO.- (Fin Pleno) La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso debate y vota varias proposiciones no de ley, entre otras, relativas a medidas contra la turistificación y su impacto en la emergencia habitacional o al impulso de reformas legislativas que favorezcan el acceso a la vivienda en España.

09:00h.- Madrid.- TRANSPORTE VIAJEROS.- EL INE publica la estadística de transporte de viajeros de octubre.(Texto)

09:00h.- Madrid.- TURISMO PERSPECTIVAS.- I Edición del Forbes Travel Summit Auditorio Rafael del Pino. C/ Rafael Calvo, 39 A. Madrid.

09:00h.- Madrid.- TEMPORAL INUNDACIONES.- (SEGUNDO PUNTO) El pleno del Congreso debate la convalidación o derogación del real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a la daba. (Texto)

09:30h.- Madrid.- BANCA TECNOLOGÍA.- La AEFI (Asociación Española de FinTech e InsurTech) presenta el Libro Blanco de FinTech 2.0 en su I Jornada sobre Regulación Financiera enfocada en el ecosistema FinTech,. Intervienen representantes del sector, del ministerio de Economía (Tesoro), del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Espacio Bertelsmann. c/ O'Donnell, 10. (Texto)

09:30h.- Madrid.- FINANZAS REGULACIÓN.- La directora general del Tesoro y Política financiera, Carla Díaz Álvarez de Toledo, asiste a la presentación del Libro Blanco de FinTech 2.0 en la I Jornada sobre Regulación Financiera enfocada en el ecosistema FinTech. Espacio Bertelsmann. C/ O'Donell, 10.

09:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- El responsable de la gestora Natixis IM para Iberia, Javier García de Vinuesa, avanza las perspectivas de los mercados para 2025. C/ Serrano, 90.

09:45h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- El responsable de BlackRock para España, Portugal y Andorra, Luis Megías, analiza las previsiones de la gestora para 2025. Oficinas BDO. Paseo de Recoletos 37-41.

10:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, participa en un encuentro "Looking at the future" organizado por EY para abordar "El impacto transformador del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia en la economía española". Raimundo Fernández Villaverde, 65. (Texto)

10:00h.- Madrid.- COMERCIO NAVIDAD.- La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) presenta previsiones y tendencias de la campaña navideña de 2024. Hotel Petit Palace Santa Bárbara | Plaza de Santa Bárbara, 10. (Texto)

10:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- Renta4 presenta sus previsiones para el año 2025. Auditorio Fundación Renta 4. Paseo de la Habana, 74.

11:00h.- Madrid.- EMPRESAS DIGITALIZACIÓN.- Arranca el plazo para que las empresas medianas, las que tienen entre 50 y 250 empleados, soliciten las subvenciones contempladas en la nueva convocatoria del programa de digitalización Kit Digital, dotado con 350 millones de euros.

11:00h.- Benidorm (Alicante).- SINDICATOS CONGRESO.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la ministra de Educación, Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, clausuran el II Congreso de la Federación Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- BEBIDAS ESPIRITUOSAS - La patronal Espirituosos España avanza los datos provisionales de 2024 para el sector y los referentes a la campaña navideña, así como sus previsiones ante los cambios legislativos que se presentan el año que viene.

13:00h.- Madrid.- ANFAC AUTOMOCIÓN.- El presidente de la patronal de fabricantes de automóviles, Anfac, Josep María Recasens, y el director general, José López-Tafall, hacen balance del año en un encuentro con la prensa Kitchen Club (C/ General Pardiñas, 103).

16:45h.- Córdoba.- GOBIERNO INDUSTRIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita las instalaciones del grupo empresarial Cunext Copper para conocer su proyecto de producción de cobre verde. Cunext Copper. Avda. de la Fábrica s/n. (Texto) (Foto)

17:40h.- Madrid.- COMITÉ IBEX.- El Comité Asesor Técnico (CAT) del IBEX 35 se reúne este jueves después de que el pasado 12 de septiembre decidiera mantener sin cambios los valores que conforman el selectivo.

Europa

10:00h.- París.- OCDE IA.- La OCDE organiza una conferencia internacional sobre la inteligencia artificial (IA) en el trabajo, sus implicaciones para la productividad, la innovación y la capacitación de las personas.

10:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. (Texto)

10:45h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Tesoro español subasta bonos y obligaciones.

11:30h.- Fráncfort.- SIEMENS ACCIONISTAS.- El consejero delegado de Siemens Smart Infraestructure (SI), Matthias Rebellius, participa en una mesa redonda con motivo del día de los mercados de capitales de la compañía

12:00h.- París.- G20 OCDE.- Se publican las cifras trimestrales de crecimiento del G20 y de sus miembros. (Infografía)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde. El BCE publica sus decisiones a las 13.15 horas GMT y la rueda de prensa comienza a las 13.45 horas. (Texto)

América

Lima.- PERÚ TIPOS.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) toma una decisión sobre la tasa de interés referencial, al evaluar el Programa Monetario del último mes del 2024.

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas comerciales de Brasil en octubre. (Texto)

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno brasileño divulga su segunda proyección para la cosecha agrícola de 2025. (Texto)

14:00h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil divulga los datos de producción y ventas de automóviles en noviembre y su primera proyección para 2025. (Texto)

21:00h.- Lima.- PERÚ VENEZUELA.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presenta en Lima un estudio sobre la contribución fiscal y económica de la migración venezolana en Perú (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA ECONOMÍA.- El Banco de la Reserva de la India (RBI, ente emisor) publica los datos mensuales de inflación.

