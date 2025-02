Gudelj desea que Jesús Navas "se vaya con tres puntos y la cara muy feliz"

Sevilla, 11 dic (EFE).- El centrocampista serbio del Sevilla Nemanja Gudelj declaró este miércoles que "es normal que el equipo quiera darlo todo" el próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Celta, porque será "el último partido en casa" de su "capitán, Jesús Navas", a quien le desea "que se vaya con tres puntos y la cara muy feliz".

Gudelj atendió a los periodistas después de la visita que el presidente del club, José María del Nido Carrasco, y otros tres jugadores -el portero noruego Orjan Nyland, el extremo belga Dodi Lukébakio y el central brasileño Macao Teixeira- del plantel realizaron a la planta infantil del Hospital Universitario Virgen Macarena, e indicó que será "un honor y una responsabilidad muy grande" suceder en la capitanía a Navas.

"Los que quedamos debemos enseñar a los nuevos y a los jóvenes los valores del Sevilla Fútbol Club. Llevo seis años y he tenido muchos ejemplos como Navas o Rakitic. Aprendí de ellos y ahora me toca a mí; pensar en que voy a ser el primer capitán me pone los pelos de punta", afirmó el futbolista balcánico.

Más allá del aspecto emotivo, Gudelj calificó al del sábado como un "partido importante" tras haber sumado "un punto en las dos últimas jornada -frente a Osasuna (1-1) y Atlético (4-3)-", en las que cree que el Sevilla ha "merecido más".

El centrocampista insistió en que ahora "toca darle una alegría a la leyenda Jesús Navas y a todos los aficionados en el último partido del año en el Sánchez-Pizjuán".

El jugador sevillista admitió que "después de la derrota" del domingo en el Metropolitano, se sintió "fatal", ya que "todo se escapa en los últimos treinta minutos después de ir ganando 1-3, haciendo lo más difícil" durante "una hora muy buena", por lo que resaltó que "eso no puede volver a ocurrir".

Gudelj eludió "hablar de objetivos", aunque recalcó que "un club como éste siempre tiene que mirar arriba", si bien ahora es "un equipo en construcción con muchas cosas que mejorar, pero este grupo tiene potencial y puede llegar lejos" si mantiene "la buena línea de crecimiento de estos meses", subrayó.

El internacional serbio elogió a su compañero Kike Salas, que abandonó entre lágrimas el césped del Metropolitano, lo que, en su opinión, "es una señal del cariño que tienen estos jugadores de la cantera por el escudo; lo dejan todo".

Gudelj añadió sobre el defensa nacido en la localidad sevillana de Morón que ""hizo un partidazo, pero la derrota siempre enfada. Ése es uno de los valores de este club". EFE

lhg/agr/lm