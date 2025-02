Un testigo ratifica en el Supremo que vio a García Ortiz "revisando" un móvil con su 'número dos' el día del registro

Viada dice que el hecho "no tiene ninguna importancia" pero sí la complicidad entre la fiscal y el investigado

MADRID 10 (EUROPA PRESS)

El fiscal del Tribunal Supremo (TS) Salvador Viada ha ratificado este martes en su declaración como testigo ante el propio TS que vio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "revisando" un móvil con su 'número dos' el día que la Guardia Civil registró el despacho del jefe del Ministerio Público, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Viada se ha pronunciado así ante el juez Ángel Hurtado, a cargo de investigar a García Ortiz por la presunta filtración de los correos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal ha declarado a petición de la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de la que fue portavoz.

Al comparecer como testigo, estaba obligado a decir verdad a las preguntas del juez, la Fiscalía --representada por Ángeles Sánchez Conde, la 'número dos' a la que asegura haber visto con el fiscal general ese 30 de octubre--, y las acusaciones que ejercen González Amador, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa y la propia APIF.

"He contado lo que yo vi y nada más (...) En un momento puntual vi a la fiscal del asunto con el fiscal general de Estado, pues consultando un teléfono. Entonces, a mí me llamó la atención el contexto, más que el hecho mismo, porque eso no tiene ninguna importancia. Obviamente, yo no puedo saber ni qué miraban, ni de quién era el teléfono, ni ningún detalle por el estilo", ha dicho a la prensa a su salida del TS.

Viada ha querido dejar claro que, "al margen de ese episodio", siempre se ha llevado "muy bien" con Sánchez Conde "en lo personal". "Por esto no es agradable para mí, ni para ella, estar en estas situaciones. Pero, oiga, la verdad es la verdad, yo es lo que vi", ha afirmado.

La APIF pidió en ese mismo escrito que se recabaran las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) pero desde Fortuny se aclaró que no existen tales dispositivos en el interior de la sede del Ministerio Público, por lo que era imposible conseguir tales imágenes.

En cualquier caso, el acta levantada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) durante el registro en el despacho de García Ortiz evidenció que la escena atestiguada se produjo después de que la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hubiera copiada el contenido íntegro del móvil del fiscal general del Estado, según las fuentes fiscales consultadas.

"Yo lo que pienso, obviamente, no es que están borrando cosas, sino que están mirando (...) ¿Pero qué es lo malo, de raro o de relevante para la causa que una vez que le habían devuelto el teléfono...? Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre. También lo dice el código ético. Y ese es el tema", ha indicado Viada.

SEGUNDO TESTIGO EN DECLARAR

Según las fuentes jurídicas consultadas, el testigo ha contestado a las pregunats de todas las partes, algunas de las cuales iban dirigidas a desacreditarle por sus declaraciones públicas sobre García Ortiz.

Viada es el segundo testigo que comparece ante el Supremo en la causa en la que se investiga al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la presunta revelación de secretos que denuncia la pareja de Díaz Ayuso.

Cabe recordar que Hurtado aceptó la petición de la APIF --representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoléon Cánovas-- --al considerar que la "reunión" a la que hace referencia Viada "puede aparentar una muestra de una afinidad y proximidad" de la teniente fiscal del Supremo --a cargo de esta causa-- con García Ortiz.