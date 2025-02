El capitán del Pontevedra, con ánimo de revancha por la eliminación de 2023

Pontevedra, 9 dic (EFE).- El capitán del Pontevedra Club de Fútbol, Álex González, no cree que el RCD Mallorca sea el rival “más asequible” de los cuatro que le podía tocar a su equipo en el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, en la que buscarán protagonizar “otra sorpresa” después de eliminar a Levante y Villarreal en las primeras rondas.

"No veo ningún motivo para no ser positivos, estar aquí ya es un premio. El año pasado fue finalista de la Copa del Rey y tiene una Copa del Rey en sus vitrinas, no estamos jugando contra un equipo cualquiera. Además, con el Mallorca tenemos esa espinita de la prórroga que se nos escapó hace dos años”, comentó el futbolista gallego.

En este sentido, el futbolista gallego apuntó que en el vestuario granate intentarán que lo sucedido en enero de 2023, cuando el Mallorca que entonces dirigía el mexicano Javier Aguirre se clasificó para los octavos de final de la Copa tras derrotar al Pontevedra en la prórroga con goles de Abdón Prats y Muriqi, les sirva de motivación.

“Esperemos que aquello nos ayude a tocarnos un poco más en el orgullo para intentar competir y pasar a la siguiente eliminatoria”, indicó Álex González, que se mostró optimista sobre las opciones de los suyos.

“Me agarro a lo que hemos hecho este año, siendo capaces de eliminar a Levante y Villarreal. Sabemos que será difícil, pero tenemos fe en lo que hacemos”, manifestó. EFE

