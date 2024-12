Sémper a Pedro Sánchez: No hay amenaza posible que vaya a callar a la oposición

San Sebastián, 8 dic (EFE).- El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha enviado este viernes desde Euskadi un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No hay amenaza posible que vaya a callar a la oposición".

"Estamos absolutamente convencidos que la prensa en España va a seguir siendo la prensa libre y que los jueces van a seguir juzgando con independencia de las presiones políticas del poder", ha asegurado Sémper, tras criticar a Sánchez por decir que "que la estrategia de acoso político y judicial contra él y su Ejecutivo está condenada al fracaso con el paso del tiempo".

El presidente del Gobierno se mostró convencido también, en sus declaraciones del pasado viernes, Día de la Constitución, de que ese tipo de actuaciones se van a volver en contra de los "acosadores" que las promueven cuando llegue el momento de las elecciones.

Sémper ha censurado que Sánchez haya llamado "acosadores" a "la prensa libre que señala o que investiga la corrupción, a los jueces que la investigan y que la juzgan en su caso y a la oposición por señalar aquello que no funciona y preguntar por la corrupción".

"Se nos amenaza con ser acosados en el futuro. No, el presidente del Gobierno no ha entendido nada de los casos de corrupción del pasado, no ha entendido cómo reaccionar ante la corrupción y está reproduciendo lo peor de la política en relación con la corrupción", ha sentenciado, en declaraciones a EFE en San Sebastián.

El dirigente popular ha hablado también del PNV y de su "sorprendente posición", pues opina que es "verdaderamente llamativo el silencio atronador" de esta formación ante "los casos de corrupción que acosan al Partido Socialista, al Gobierno y al entorno personal del presidente".

"Entendemos que el PNV tiene que pagar determinados peajes al PSOE, singularmente en Euskadi. Lo que sucede es que el PNV debería ser consciente de que la corrupción va a terminar por arrastrarles y mancharles también a ellos si no levantan la voz y si no hacen, al menos, alguna pregunta a Sánchez con relación a lo que todo el mundo habla, sobre qué sucede en el entorno del Gobierno y de la casa del presidente del Gobierno", ha destacado.

Sobre la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo día 13 en Santander, Sémper ha señalado que los del Partido Popular esperan "un compromiso" de Sánchez ante "multitud de problemas que en estos momentos están sin resolver y sin abordar".

"Son los problemas de la inmigración, de la vivienda, de la financiación autonómica... El Gobierno de España debería dar respuesta eficaz a las demandas legítimas y razonables que tienen los presidentes de comunidades autónomas. Y la posición de estos presidentes va a ser exigente y constructiva", ha indicado.

Entre todos esos asuntos, el de la financiación autonómica "no va a ser un tema clave, sino de los temas clave entre tantos temas clave".

"Desgraciadamente, hay demasiados temas claves en España no abordados. Entendemos que Sánchez y el Gobierno en general están demasiado enfrascados en sus propios problemas, pero deberían de responder con algo de racionalidad y con eficacia a los problemas que van a compartir con él los presidentes autonómicos", ha afirmado. EFE

(Foto)