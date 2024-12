Más de 400 cocineros se suman a las cenas solidarias en favor de los afectados por la dana

Carla Aliño

València, 8 dic (EFE).- Más de 400 cocineros de todo el mundo se han sumado ya a la iniciativa de cenas solidarias 'Desde Valencia para Valencia', impulsada por los chefs valencianos Quique Dacosta, Ricard Camarena y Begoña Rodrigo, con el objetivo de recaudar fondos para los pequeños empresarios afectados por la dana.

Por el momento hay previstas, durante este mes, un total de 27 cenas en toda España, de la mano de cocineros como Dabiz Muñoz, Ángel León, Pepe Rodríguez, Andoni Luis Aduriz, Martín Berasategui o Elena Arzak, entre otros, así como otras 9 en el extranjero, en ciudades como Singapur, Andorra, Bogotá, Buenos Aires, Londres, Shanghái, París, Oporto y Cascais.

Además, otros 132 restaurantes se ha adherido en toda España al proyecto, a través de diferentes fórmulas, y hay otras 12 iniciativas solidarias de personas que también se han querido sumar a esta acción benéfica, apuntan desde la plataforma.

"Eso es lo bonito, lo heterogéneo de la propuesta, donde igual de bienvenidos son los menús que se están vendiendo para la cena de Madrid a 2.500 euros como ese bar que dona el 20 % de la recaudación de las tapas que hace durante un mes", asegura a EFE Ricard Camarena (dos estrellas Michelin).

Dacosta (tres estrellas Michelin) añade que tras la dana del 29 de octubre se pusieron a cocinar para dar de comer a personas que se quedaron sin nada, pero enseguida se dieron cuenta de "la necesidad de reactivar con urgencia la recaudación de dinero para ayudar a estos pequeños negocios".

"Entendemos que las administraciones e instituciones se tienen que encargar de las estructuras, carreteras, parques, casas, coches… y nosotros quisimos ayudar de este modo. ¿Cómo? Mediante aquello que mejor sabemos hacer: cocinar", señala a EFE.

Y Rodrigo (una estrella Michelin) apunta la importancia de que la ayuda llegue de forma directa al pequeño comercio y al autónomo "porque son la red económica y social de los pueblos" y de los barrios de València, y no se puede dejar que este tipo de negocios -en los que puedes pagar a plazos, saben cómo te gusta el café o te preguntan cómo está tu madre- desaparezcan.

Tras la dana y en colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), estos tres cocineros tuvieron la idea de organizar cenas solidarias para recaudar fondos que ayuden a recuperar las zonas devastadas por las inundaciones.

El objetivo es ayudar a aquellos autónomos, comercios y pequeñas empresas que más lo necesiten y estén liderados por padres o madres de familia o personas que tengan a menores a su cargo.

La mayor parte de las cenas se celebrarán el 13 de diciembre, aunque también hay algunas que se harán el 11, el 12, el 14 o incluso el 20, ya que en estas fechas los restaurantes tienen cerradas muchas cenas de empresas, explica Camarena.

Este cocinero anima a apuntarse a estas cenas, cuyo importe ronda mayoritariamente los 500 euros, pero destaca que se trata de una donación que se puede desgravar y que va íntegramente a las personas afectadas, además de poder disfrutar de un menú elaborado por algunos de los mejores cocineros.

"No tenemos que esconder que es una cena a la que todo el mundo no podrá asistir, pero es un acto de un altruismo brutal", señala para destacar la generosidad de todos los proveedores que han donado el cien por cien del producto que se servirá.

Rodrigo añade a EFE que aunque la mayor parte de las cenas son el día 13, la acción no termina ahí. "Se pueden seguir haciendo acciones porque la web está montada y todo el que se quiera unir puede imaginarse lo que quiera y seguir ayudando".

Además, existe una "Mesa 0" como vía de donación para que quienes no puedan asistir a las cenas benéficas puedan contribuir también si así lo desean.

'Desde Valencia para Valencia' aspira a recaudar cientos de miles de euros. Camarena no se atreve a dar una cifra concreta: "Me gustaría el infinito", remarca, mientras que Rodrigo es algo más concreta: "Esperamos recaudar millones. No sé cuántos van a ser, pero nos gustaría que fueran muchos porque hacen falta".

Dacosta, quien se ha ocupado de trabajar en la parte internacional y convocar a cocineros de todo el mundo, destaca cómo "colegas como Massimo Bottura, René Redzepi, Jorge Vallejo, Alain Ducasse, Mauro Colagreco, Alex Atala, Miguel Calero o Andreas Caminada no dudaron ni un minuto en unirse para ayudar".

"Hemos generado una red bonita, y queremos que esta herramienta que tanto ha costado armar para que sea compatible en metodología y sistemas con otros países sea útil para otras tragedias o situaciones difíciles. Una herramienta a futuro en beneficio de todos", defiende.

Algo similar piensa Camarena, quien cree que esto "puede ser una manera de hacer las cosas en un futuro, cuando haya una urgencia como esta y las respuestas no sean todo lo rápidas y cálidas que nos gustaría".

Rodrigo, por su parte, espera que esta situación sirva también para concienciar de que el cambio climático es un hecho y que "todos hemos de poner nuestro granito de arena".

Todo lo recaudado mediante esta plataforma será canalizado a través de una asociación de utilidad pública valenciana, Mamás en Acción, mientras que Bureau Veritas, compañía líder mundial en inspección y certificación, realizará un proceso de auditoría para la verificación de la transparencia de los procesos de gestión del reparto de las ayudas de los fondos recaudados por esta iniciativa. EFE

