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Podemos e IU ofrecen a PSOE de CLM pactar un Estatuto con un 2% de presupuesto para vivienda, aborto libre y 55 escaños

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Podemos e Izquierda Unida van a hacer público a lo largo de la mañana de este miércoles, 20 de mayo, un acuerdo entre ambas formaciones de cara a ofrecer al PSOE regional una nueva propuesta estatutaria por la vía de las enmiendas parciales para intentar sortear el actual bloqueo al que está sometido; un nuevo texto que incluya un total de cuatro enmiendas sobre vivienda, derechos LGTBIQA+, blindar derecho al aborto y una horquilla de entre 55 y 75 diputados.

Según el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, se pretende con la primera de las enmiendas que se puedan promover políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda, con la consiguiente inversión en cada ejercicio presupuestario de al menos el 2% del presupuesto autonómico y con capacidad de atender las diferentes necesidades ante las dinámicas de crecimiento o de pérdida de población.

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La enmienda número 2, sobre derechos de las personas LGTBIQA+, plantea incorporar al Estatuto que el colectivo vea reconocido el derecho a la dignidad, libertad y autonomía, incluida la autonomía corporal, que incluye el derecho de cada persona a la autodeterminación en relación con su cuerpo, sexo, género, prácticas u orientación sexual y a ser tratada con respeto a la misma.

Según la tercera enmienda, se plantea que el Estatuto, en el marco de los derechos fundamentales, establezca la obligación institucional de "garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo". Así pues, los poderes públicos garantizarán el ejercicio a una interrupción voluntaria del embarazo "que sea libre, segura, informada, plena y universal en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos humanos de la dignidad, la integridad y la autonomía corporal".

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Por último, proponen la modificación del número de representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una horquilla de entre 55 y 75 diputados.

"UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA"

En su exposición de motivos, explican ambos partidos que Castilla-La Mancha "se encuentra ante una oportunidad histórica para actualizar su marco estatutario y adaptarlo a las necesidades sociales, económicas y democráticas del siglo XXI"; y tras meses de bloqueo en la "resulta imprescindible avanzar hacia un nuevo consenso que sitúe en el centro los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la profundización democrática".

Por esta razón las formaciones presentan una propuesta conjunta "como alternativa constructiva que permita desbloquear la situación actual", y todo ello ""incorporando avances en derechos sociales, civiles y políticos, así como mejoras en la representación democrática de las instituciones autonómicas".

"Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región", aseguran Podemos e Izquierda Unida.

Como "principios rectores" de estas propuestas, apuntan a su interés en una "centralidad de los derechos sociales como base del bienestar y la cohesión territorial"; así como la "garantía de derechos fundamentales y libertades individuales, con especial atención a la diversidad".

Pretenden igualmente "fortalecer los servicios públicos como pilares del Estado del bienestar"; el equilibrio territorial y lucha contra la despoblación; y la regeneración democrática y mejora de la representación institucional.

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EuropaPress

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