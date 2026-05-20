Pedro Sánchez expresa en el Congreso todo su apoyo al expresidente Zapatero

Madrid, 20 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este miércoles todo su apoyo al exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero tras la investigación contra él en la Audiencia Nacional.

Sánchez se ha referido por vez primera públicamente a la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control del Congreso y en la que el líder del PP le ha pedido explicaciones y ha asegurado que el hecho de que permanezca en el cargo "mancha" la Presidencia del Gobierno.

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El jefe del Ejecutivo ha mostrado su total respeto a la Justicia pero también a la presunción de inocencia del expresidente.

Ha sido entonces cuando ha recalcado: " Todo mi apoyo al presidente Zapatero". EFE

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