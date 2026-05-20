La Bolsa española pierde el 0,07 % en la apertura tras las caídas de Wall Street y Asia

Madrid, 20 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto la sesión de este miércoles con una caída del 0,07 % siguiendo la estela dejada por Wall Street, que ayer cerró en rojo presionada por el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años, que alcanzó su nivel más alto en cerca de 19 años, mientras el petróleo cotiza estable.

En la apertura del mercado, con el euro depreciándose un 0,06 % y cambiándose a 1,159 dólares, el principal índice de la Bolsa española, IBEX 35, resta 11,5 puntos, el 0,07 %, y se sitúa en 17.667,2 puntos. En lo que va de año gana el 2,06 %.

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Los valores que más pierden en los primeros minutos de sesión son Fluidra, con el 2,25 %; Amadeus, con el 2,22 %; y Cellnex, con el 0,46 %; mientras que Solaria se recupera de la caída registrada ayer y es el valor que más sube, un 1,50 %. EFE

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