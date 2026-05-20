El Gobierno asegura que leer el auto contra Zapatero tranquiliza al no haber prueba alguna

Madrid, 20 may (EFE).- El Gobierno considera que la lectura del auto de la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tranquiliza porque no hay prueba documental alguna contra él.

Fuentes del Ejecutivo se han expresado de esta forma el día después de que la Audiencia Nacional haya citado a declarar a Zapatero imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

PUBLICIDAD

Subrayan las fuentes que la lectura completa de ese auto genera tranquilidad porque no hay ninguna prueba documental que constate un tráfico de información.

Sí constata, añaden, la transparencia que se deriva de que todo el dinero recibido por el expresidente fue ingresado en el banco en la cuenta conjunta que tiene con su mujer.

PUBLICIDAD

Tras advertir asimismo de que en el auto no se usa la palabra imputación, insisten en que no hay ningún entramado empresarial que quede acreditado.

No obstante, subrayan que si el juez ha visto indicios y desea investigar, que lo haga, y que Zapatero dará todas las explicaciones.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prevé que se refiera por vez primera públicamente a este asunto en la sesión de control del Congreso que se celebra esta mañana. EFE