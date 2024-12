Bordalás: "Manolo se ha ganado a pulso entrenar en Primera División"

Getafe (Madrid), 08 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, alabó este domingo en rueda de prensa a Manolo González, técnico del Espanyol al que se enfrentará este jornada de Liga y declaró que "se ha ganado a pulso" entrenar en Primera División.

El técnico del conjunto azulón respondió a los halagos que lanzó hacia el Getafe Manolo González, que dijo que el cuadro azulón ha hecho un trabajo muy buen trabajo en los últimos años. Bordalás también reconoció la trayectoria de su homólogo en el cargo.

"Siempre se agradece (las palabras de Manolo Martínez). Respeto a todos los entrenadores, es una profesión compleja, de mucha exigencia. Siento que sí se reconoce nuestro trabajo y el de nuestros profesionales. Es un entrenador que le ha costado muchísimo y que ha trabajado muy duro en categorías inferiores y se ha ganado a pulso entrenar en Primera División", dijo.

Preguntado por qué diferencia a un entrenador que ha estado muchos años dirigiendo a equipos de las categorías inferiores del fútbol español respecto al resto, indicó que no hay grandes similitudes.

"No hay una gran diferencia. Eso pasa en todas las profesiones. Un cantante, un artista, un músico. Hay gente que por diferentes motivos llega antes al máximo nivel y otros que les cuesta más. No quiere decir que tengan menos talento. Futbolistas precoces muy jóvenes que juegan en la élite y sin embargo el nivel y el rendimiento piensas que por qué no ha estado antes en Primera. La dificultad es igual para todos y valoro a todos los compañeros", comentó.

Respecto al choque ante el Espanyol, declaró que será "realmente importante" pero no definitivo porque es un rival directo que está con los mismos puntos y un partido menos que el Getafe.

"No es definitivo porque queda mucho campeonato, pero es importantísimo De nada mantiene ganar y no mantener la regularidad. Confiamos en hacer las cosas bien con el apoyo de nuestra afición puesto que es un lunes. Coincide que baja la temperatura y confiamos en que vengan porque somos mas fuertes", señaló.

"Nuestro seguimiento al Espanyol ha sido máximo, como a todos los rivales. Las circunstancias a nivel interno las desconocemos y no podemos opinar. Ellos saben manejarse en una situación clasificatoria. Es un equipo competitivo y tienen un gran entrenador porque está acostumbrado a manejarse en este tipo de situaciones. Es un partido de la máxima exigencia", resaltó.

Sobre la posible ansiedad hacia el gol que puede adquirir su delantero Bertug Yildirim tras fallar dos penaltis en Copa del Rey, señaló que no le preocupa que sus jugadores erren en las penas máximas, algo que ha hablado con el jugador turco. A Bordalás, sin embargo, le preocupa que el progreso en cuanto a las prestaciones sea el correcto para que mejore como delantero.

"Que se adapte lo antes posible respecto a nuestra Liga, este fútbol es diferente al que él ha jugado en otros torneos. Que falle un penalti no me preocupa. No creo que el adjetivo correcto sea ansiedad. Tenemos que saber convivir con situaciones de estrés. Me preocupa el rendimiento, el trabajo, el compromiso y todos saben que tienen que dar el nivel para sacar el partido adelante".

Por último, habló sobre sus declaraciones en su anterior rueda de prensa, en las que pidió a sus jugadores que den un paso adelante para mejorar el rendimiento del Getafe: "Cuando dije eso no me refería a ningún jugador en particular. Hablo a nivel general de todos los jugadores, necesito el mejor nivel de cada uno de ellos. Siempre soy optimista, mi pensamiento es ganar. Hay que confiar en el equipo y en la plantilla. Venimos de una derrota y quedarnos con el último partido en casa. Dar nuestra mejor versión, mejorar nuestras prestaciones y sacar el partido adelante. Estamos preparados todos", culminó. EFE