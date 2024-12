Baraja: “Yo no abandono, mi obsesión es cambiar la situación”

Valencia, 7 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, afirmó este sábado después de la derrota contra el Rayo Vallecano en Mestalla (0-1) y solo sumar diez puntos sobre su continuidad en el club que “¿estás loco o qué? Abandonar… No sé si me conocéis, pero yo no abandono. Mi obsesión es cambiar la situación, no va en mi carácter aflojar”.

“Pienso que podemos cambiar la situación. Hay que aceptar el resultado y seguir trabajando. Tenemos que seguir para tratar de sumar puntos. Tenemos que mejorar. El resultado es duro, es difícil cuando ves que nos jugamos hoy una posibilidad buena de sumar y el partido se ha puesto cuesta arriba muy pronto”, manifestó ante los medios.

Baraja incidió en que “hay que calmar las cosas, hablar desde la tranquilidad, con la cabeza fría y no con el calentón del momento” durante la rueda de prensa en la que del partido solo se habló en un par de cuestiones.

Sobre el partido, el técnico vallisoletano dijo que les penalizó "una acción en la que no tienes la tensión, en el inicio hemos entrado atenazados, sin esa convicción que tuvimos el día del Betis o Mallorca. Vamos a sufrir muchísimo por conseguir el objetivo y no hay que desistir”.

“Lo fácil es romperlo todo, pero creo que hay posibilidad. Hay mucho campeonato por delante, el resultado es malo, pero no estamos lejos de haber empatado el partido. Dramatizar no es bueno”, aseguró.

“Cuando suceden este tipo de resultados todos nos vamos al drama, a la situación de tratar de echarnos todavía más presión encima. Esas declaraciones (de Luis Rioja diciendo que no parecían jugadores de Primera División) están orientadas a un jugador responsable, que quiere cambiar la situación y tenemos que mantener la calma”, agregó.

Baraja reconoció que están "tristes y dolidos", pero deben centrarse ya en el partido contra el Valladolid. “Cuando pierdes un partido parece que es el fin del mundo, hoy estamos tristes y dolidos pero el viernes tenemos que tratar de competir al máximo con un equipo que está ahí (en el descenso, colista) como el Valladolid”, dijo.

“Tenemos que llegar con la convicción de que tenemos que competir bien. Tenemos que ir paso a paso. Después Espanyol y Alavés”, expresó el ‘Pipo’, que añadió que Gayà “ha sentido tensión en el isquio y hemos tenido que modificar con Jesús Vázquez”.

Además, Baraja fue muy contundente al responder con “no es una pregunta para mí” a todas las cuestiones sobre su futuro y también a otra sobre el mercado de invierno, a lo que agregó que “no sé la situación económica y si se puede o no se puede”.

Por último, el técnico valencianista dijo que “no se le puede pedir más a la afición” y sobre los cánticos de un sector de “Pipo, vete ya”, dijo que “no los he escuchado (los cánticos). Es jodido cuando sientes el club y ves que el resultado no sale. Tengo que convivir con que pongan en duda mi valencianismo y mi trabajo”.

“Tengo mucha experiencia en situaciones de dificultad, entiendo que estén enfadados. Estoy en el foco de querer mejorar”, finalizó. EFE

plm/cta/jl