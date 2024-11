Lola Riera deja la selección española de hockey hierba

Valencia, 17 nov (EFE).- La valenciana Lola Riera ha anunciado que deja la selección española de hockey hierba con la que ha jugado más de 200 partidos, ha competido en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024 y ha ganado el bronce en el Mundial de Londres 2018 y en el Europeo de Amberes 2019.

“Ha sido un camino lleno de desafíos, más de una vez me han dicho que no servía y me han hecho cuestionarme si así era. Muchos momentos que quizás hubiera sido más fácil bajar los brazos y cambiar de objetivo, pero siempre he sido demasiado cabezona y estando tan bien rodeada he conseguido cumplir todos mis sueños”, dijo.

Riera, de 33 años y que ha sido diploma olímpico en los tres Juegos que ha disputado el equipo nacional, anunció su decisión mediante una publicación en Instagram. La especialista del penalti córner ha tomado esta decisión como ya lo han hecho recientemente la capitana María López, Bea Pérez, con el mayor número de internacionalidades, 267, y la guardameta María Ángeles Ruiz, que se ha retirado del hockey.

“Todo tiene un inicio y un final, y aquí se cierra mi etapa. Con cuatro años empecé en el campo del Saler pasando muchos fines de semana persiguiendo y aprendiendo de mis hermanos. Competía con y contra chicos porque en mi generación tener un equipo femenino era imposible, por suerte hoy es algo que ha cambiado mucho y ojalá siga mejorando”, empezó el comunicado.

La valenciana recordó: “Con 16 años me fui a Madrid para perseguir un sueño, con pocas garantías y con mucha ilusión. Aún necesitaré un tiempo para asimilar todo este camino, pero sí que quiero hacer mención especial a mi familia y amigos, piezas fundamentales para mí”.

“A Rodolfo y Juan Carlos tenéis la admiración absoluta de vuestra hermana pequeña. A mi padre, por ser nuestro fan número 1 y por convertir nuestra pasión en la tuya. Y, por supuesto, a mi madre, por ser el mejor ejemplo de perseverancia y por enseñarme a no bajar nunca los brazos”, agradeció.

La jugadora también se acordó “de todos" los que han estado a su lado "durante este largo recorrido”, de los distintos seleccionadores desde sub 16 hasta la absoluta, al resto del cuerpo técnico, diferentes equipos médicos y la Residencia Blume.

“Gracias a todas las compañeras, rivales y amigas con las que he tenido la suerte de compartir equipo. Hemos pasado miles de horas juntas, nos hemos 'perdido' otras cosas de la vida, pero hemos podido vivir otras que están al alcance de muy pocos”, finalizó. EFE

