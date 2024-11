Vox acusa al Gobierno central y lamenta el "fallo" del Estado autonómico ante la dana

València, 15 nov (EFE).- El portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha acusado este viernes al Gobierno central de "negligencia criminal" y de haber "omitido el deber de socorro" a los valencianos durante la dana, y ha considerado que este suceso ha demostrado "el fallo del Estado de las Autonomías".

En su intervención ante el pleno de Les Corts donde el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dado cuenta de su gestión durante la dana, Llanos tammbién ha dirigido críticas al Consell del PP: "Usted (a Mazón) asumió el mando al acudir al CECOPI y es evidente el clamor de la calle. Ustedes nos han vendido siempre que son el partido de la gestión, ¿dónde está la gestión?".

Tras calificar de incompetente la gestión del Gobierno autonómico, con referencias directas a las conselleras Núria Montes y Salomé Pradas, el síndic de Vox ha dirigido sus críticas a la división de competencias: "No se han coordinado el gobierno autonómico y el nacional, se han atacado por la cara y por la espalda".

En referencia al Gobierno central, Llanos ha señalado que es responsable de "omisión del deber de socorro y por negligencia criminal, por no haber socorrido desde el minuto uno a todos los afectados por esta riada y por no llevar adelante las infraestructuras hídricas imprescindibles para que esta catástrofe no se hubiera producido".

Dirigiéndose a Mazón, ha dicho: "No cuente usted con la ayuda de un Gobierno criminal, no ceda al chantaje de quienes manejan las tragedias sin escrúpulos para sus cálculos políticos", al tiempo que ha ofrecido el apoyo de su formación: "Nosotros estamos a disposición de todos los valencianos". EFE

(foto) (vídeo)