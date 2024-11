El actor y rapero Will Smith actuará este verano en el festival Starlite de Marbella

Marbella (Málaga), 12 nov (EFE).- El artista estadounidense Will Smith actuará este verano en el décimocuarto festival Starlite de Marbella (Málaga), ha informado este martes la organización, que también ha anunciado la presencia de la banda sueca Europe, el puertorriqueño Jhayco y el grupo de pop rock madrileño Los Secretos.

Este actor de Hollywood, que el año pasado ejerció como maestro de ceremonias de la gala benéfica Starlite, actuará en Marbella el 26 de julio y llevará al público a través de un viaje en directo por su carrera musical con 'An evening with Will Smith' ('Una noche con Will Smith').

En su faceta musical, Will Smith alcanzó la fama con el DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, y con ello logró hacerse con un premio en los Grammy Latinos.

Como solista ha cosechado varios éxitos con sus álbumes 'Big Willie Style' y 'Willenium' y con temas como 'Miami', 'Men in Black' y 'Gettin Jiggy Wit It', con los que se ha llevado a casa sendos Grammys y certificaciones platino.

La popular banda sueca Europe, a la que catapultó a la fama 'The Final Countdown', un tema de su tercer álbum que se convirtió en número uno en más de veinticinco países y vendió millones de copias, se subirá al escenario de Starlite el 8 de julio.

Los suecos han demostrado una gran habilidad para reinventarse y mantenerse en la cima en una industria en constante evolución, ha destacado la organización del festival, y tienen en su haber otros temas como 'Out Of This World', 'Carrie' o 'Walk The Earth'.

Jhayco, que llegará a Marbella el 19 de julio, comenzó a actuar con apenas 11 años y su manera de interpretar trap y reguetón no tardó en llamar la atención de grandes compositores.

'Holanda', 'Ley Seca' o 'No me conoce (Remix)' son solo algunos de los éxitos que lo han llevado a convertirse en uno de los mayores representantes de la música latina.

Con más de 17.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, el puertorriqueño representa una nueva generación dentro de la escena, creando un sonido internacional para el género latino y llevándolo a escenarios globales.

El 14 de agosto será el turno de la banda madrileña Los Secretos con las guitarras de Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo y Txetxu Altube, el bajo de Juanjo Ramos, el piano de Jesús Redondo y la batería de Santi Fernández.

Creadores de temas atemporales que hoy forman parte de la historia del pop español, Los Secretos desembarcarán en Starlite con energías renovadas y con temas convertidos en himnos como 'Déjame', 'Pero a tu lado', 'Échame a mí la culpa' o 'La Calle del Olvido'. EFE

eg/jlp/ja/aam