Vox Baleares mantiene que estará "al lado del Govern" en propuesta para evitar la construcción en zonas inundables

Vox ha asegurado que estará "al lado del Govern" en su propuesta para evitar la construcción en zonas inundables; una propuesta que el Ejecutivo autonómico busca consensuar en una enmienda, con el objetivo de que se vote después del debate del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, que debía tener lugar este martes pero que finalmente, previsiblemente, se aplazará.

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha afirmado que no cree que "haya nadie, ninguna persona ni ningún político, que vaya arriesgarse en construir en una zona potencialmente inundable", menos aún tras la "catástrofe" en Valencia, a consecuencia de la DANA. Por ello, ha reiterado que Vox estará "al lado del Govern" en este caso.

Asimismo, preguntada por la posición de Vox respecto a tres artículos sobre el cambio climático, incluidos en el decreto ley de simplificación administrativa, Cañadas ha dicho que esto aún "se está negociando", a pesar de que la votación esté prevista este martes.

"Nosotros no estamos por la Agenda 2030, no creemos en nada de esto", ha recordado a los medios y, en este sentido, ha avanzado que "todo lo que sea rebajar todo este tipo de cuestiones --relativas a hidrología climática--, igual, incluso, se puede plantear una abstención, pero desde luego, apoyar no se apoyará nada de ello".

En palabras de Cañadas, a pesar de que "lo de Valencia ha hecho recapacitar a todo el mundo, al final hay que entender, no hacer populismo, ni demagogia, ni meter a la religión climática, a la que todos apelan, que la gota fría y las inundaciones es el día a día desde hace muchísimos años en toda la parte del levante peninsular".

"Es verdad", ha continuado, "que se ha construido en zonas consideradas inundables" pero "igualmente cierto", ha apostillado, "es que hay una parte de la provincia de Valencia que ha sido absolutamente arrasada, y otra que no, y la que no lo ha sido es porque las infraestructuras hechas hace 20 años han evitado esta catástrofe brutal y la pérdida impresionante de vidas".

"Si estas infraestructuras se hubieran hecho y a nivel nacional no se hubieran destruido las cientos de presas que se han destruido esto no hubiera pasado", ha subrayado Cañadas, reiterando que, en su opinión, lo de Valencia ha sido "un problema de infraestructuras y de voluntad política, de inversión, de limpieza de cauces". Así, respecto a esta cuestión, ha concluido que "es bueno que esto, aunque sea por tantas muertes, haga recapacitar a toda la clase política".

VOX VINCULA AUMENTO DE ALTERCADOS A LLEGADA DE MIGRANTES ILEGALES

Por otro lado, la portavoz parlamentaria de Vox ha avanzado que en el Pleno de este martes, este Grupo Parlamentario preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre el aumento de altercados violentos en las calles de Baleares, que ha asociado a la llegada de migrantes ilegales, exigiéndole "respuestas y soluciones inmediatas".

"La situación", en alusión a la llegada la semana pasada de 847 migrantes, en 50 pateras a las costas de Baleares, "es absolutamente insostenible y representa una amenaza directa a la seguridad, bienestar y tejido social". Pues, con esta cifra, ha añadido la portavoz parlamentaria de Vox, "se ha duplicado el número de ilegales que llegó a las costas de Baleares el año pasado y multiplicado por ocho en cinco años desde que gobierna Sánchez y el PSOE".

Un escenario que Cañadas ha atribuido a que "la izquierda y el PP miren hacia otro lado, con discursos buenistas, que tienen un efecto llamada criminal". Y es que, ha subrayado la portavoz, "en una semana han llegado más ilegales que habitantes tienen Fornalutx, Deià o Banyalbufar". Es más, ha enfatizado, "en lo que va de año han llegado tantos ilegales como habitantes tienen Petra, Consell o Sineu".

Además, Cañadas ha expresado "alarma" por el "colapso" de las infraestructuras de seguridad y atención a estos migrantes, que asimismo, ha criticado, "no muestran el respeto que" Baleares "merece", al tener "actitudes y comportamientos provocativos", tales como "peinetas, actos obscenos y burlas a vecinos".

En este sentido, ha recogido el malestar de "la Policía", que como viene manifestando Jupol, ha recordado, "se encuentra desbordada, sin recursos, y con el 70 por ciento de sus efectivos destinados exclusivamente a atender a estos ilegales, dejando desprotegidos a los ciudadanos", con "servicios sin cubrir y un sistema de seguridad ciudadana profundamente debilitado".

Frente a ello, Vox exigirá "un control férreo y real de las fronteras, recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad y que se antepongan los intereses de los baleares a los de aquellos que solo buscan destruir la convivencia", como ha finalizado Cañadas.