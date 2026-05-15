Espana agencias

Los claveles florecen por un San Isidro que defiende la identidad castiza y multicultural

Guardar
Google icon

Celia Arcos

Madrid, 15 may (EFE).- Rojos y blancos, a pares o uno solo, los claveles han florecido este viernes, día de San Isidro Labrador y patrón de Madrid, en la Pradera de San Isidro, un lugar en el que los ciudadanos han defendido la identidad castiza y multicultual de la capital a través la música, la gastronomía y el arte.

PUBLICIDAD

El naranja y azul del amanecer han dejado paso esta mañana al rojo y blanco de los claveles que, a primera hora de la jornada, ya lucían los primeros ciudadanos y turistas que se han acercado a la Pradera de San Isidro, epicentro de la festividad.

"Hace años que no vengo por aquí", se ha escuchado entre algunos vecinos que paseaban por la zona cercana al escenario musical que esta noche acogerá los conciertos de Las Ketchup y Los Chunguitos y Familia, dentro de la programación musical del Ayuntamiento madrileño.

PUBLICIDAD

El día se ha ido abriendo al mismo tiempo que los olores, la música y las actuaciones se han instalado en la Pradera. Los primeros han sido los negocios, que ven de esta fiesta una oportunidad para hacer caja y reivindicar el producto local.

Rosquillas, choripán y pan tumaca

"Esto viene de generación en generación, llevo viniendo aquí muchos años (...) Y este año vendrá más gente, viene mucho turista, pero depende del tiempo", ha explicado a EFE el propietario de un puesto de dulces tradicionales, Ángel Muñoz.

Los dulces son uno de los protagonistas indiscutibles de esta jornada. Plagadas de puestos, las calles aledañas a la Pradera ya dejan entrever cuál es el postre típico, donde las reinas son las rosquillas tontas y listas.

Pero más allá de la tradición, también se abren paso otras gastronomías como síntoma de la transformación que vive la ciudad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 45,3 % de la población en Madrid de 30 a 34 años ha nacido fuera.

Así, la salchipapa, el choripán y el pan tumaca se mezclan en el menú del día de la Pradera con los bocadillos de gallinejas y demás casquería tradicional madrileña.

El ritmo de San Isidro lo han puesto las brasas de los negocios y el chotis, que se ha abierto paso en una jornada en la que muchos ciudadanos se han lanzado a bailar, ataviados con los trajes de chulapo y chulapa.

Además, uno de los actos centrales ha sido la misa de campaña del día de San Isidro, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y a la que ha acudido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Los carteles con el anuncio de la próxima visita del papa León XIV a la capital en junio protagonizan el decorado del escenario de esta misa, a la que Almeida ha llegado acompañado de gritos a favor de los patios de los colegios y la educación pública.

El cielo, aunque nublado, ha dejado disfrutar a los madrileños y turistas de una mañana en la que se mezcla lo tradicional con la reivindicación.

"La vivienda es un derecho, no un negocio" o "Escuelas públicas para todos", son algunos de los lemas que se pueden leer en las casetas tanto de los partidos políticos como de las asociaciones vecinales que estarán en la Pradera este fin de semana.

Los representantes de diferentes signos políticos no han querido faltar a la celebración de San Isidro que, aunque este año tiene la vista puesta en el Palacio de San Telmo (Sevilla) ante las elecciones andaluzas del domingo, ya mira hacia los futuros comicios madrileños.

Los ciudadanos, ajenos a la riña política, no han dejado que la lluvia les aleje de una pradera que, durante estas jornadas, alberga música, gastronomía y tradiciones castizas, pero bajo la seña multicultural de la capital. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ascenso generalizado de las temperaturas máximas el sábado en la península y Baleares

Infobae

El crucero afectado por un brote de gastroenteritis llega este sábado a A Coruña

Infobae

“Octans” deja a su compañero y favorito “Madrid” sin su premio San Isidro

Infobae

Javier Rodríguez y Marc Torices, entre los siete españoles nominados a los Premios Eisner

Infobae

Casimiro avisa de que Girona "está haciendo las cosas muy bien"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Andalucía se enfrenta al cierre de la campaña electoral con el PP al filo de la mayoría absoluta y el PSOE hundido ante un posible batacazo

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería, en plena polémica contra Marlaska

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo