Los trasplantados de riñón con diabetes tienen más riesgo de muerte, según un estudio

A Coruña, 15 may (EFE).- Los pacientes trasplantados de riñón cuya enfermedad renal tiene origen en la diabetes presentan casi el doble de riesgo de mortalidad que aquellos sin esta condición, según un estudio basado en el registro de la Asociación Renal Europea (ERA en sus siglas en inglés).

El estudio ha sido presentado en el 9º Congreso de la Sociedad Española de Trasplante (SET), que se celebra en A Coruña.

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El trabajo, realizado por el Hospital Universitari de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), analiza a 134.231 pacientes adultos que recibieron un primer trasplante renal entre 2005 y 2022 en doce países europeos, de los que un 15,5 % tenía diabetes como causa de su enfermedad renal.

Los resultados muestran que la mortalidad en este grupo es significativamente mayor, con tasas de 45,5 muertes por cada 1.000 personas al año, frente a 24,9 en pacientes sin diabetes.

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Esta diferencia se explica principalmente por un mayor riesgo de muerte por causas cardiovasculares, especialmente en los pacientes más jóvenes.

Además, los pacientes con diabetes también presentan un mayor riesgo de fallecimiento por infecciones, aunque en menor medida.

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En cambio, no se observaron diferencias relevantes en la mortalidad por cáncer entre ambos grupos.

El congreso de SET, que se celebra en el palacio de congresos Palexco, reúne a medio millar de varios países para abordar avances en trasplante de órganos, desde aspectos clínicos hasta las nuevas estrategias de prevención y tratamiento, además de la mejora de resultados y la disponibilidad de órganos para aumentar la supervivencia de los trasplantado y su calidad de vida. EFE

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