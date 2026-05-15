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Retiran una lancha de goma con garrafas abandonada en la costa de la capital almeriense

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Almería, 15 may (EFE).- La Guardia Civil ha retirado una lancha de goma que ha sido hallada abandonada y con garrafas de combustible en su interior en una playa de Almería capital, tras recibir el servicio de emergencias 112 de Andalucía un aviso ciudadano alertando del peligro que suponía para los bañistas.

Según ha informado a EFE el 112, el suceso se originó a primera hora de este viernes cuando un particular alertó de la presencia de la embarcación neumática fuera del agua, en la zona de arena de una playa cuyo nombre exacto no ha sido precisado.

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El alertante advirtió de que la lancha, que especificó que no era de madera, se encontraba "suelta, nada adherida ni amarrada" y tenía el motor puesto. Esta situación generaba un riesgo evidente al tratarse de una zona frecuentada por usuarios que se estaban bañando en ese momento y a los que la embarcación descontrolada podía golpear.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Guardia Civil se personaron en el lugar, procedieron a la retirada de la embarcación y dieron la incidencia oficial por solventada.

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Por ahora, no hay confirmación de que este hallazgo esté relacionado con la narcolancha que quedó abandonada esta madrugada en una operación del Servicio de Vigilancia Aduanera en la costa de Almería tras sufrir daños en los motores. Sus ocupantes fueron recogidos por una segunda narcolanchas que colisionó contra la patrullera 'Audaz' del SVA, la cual sufrió daños en una ventana, aunque sus ocupantes resultasen ilesos.EFE

mma/avl/mcm

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EFE

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