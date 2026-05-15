Llevan a Inspección de Trabajo la "inacción" de Correos ante ataques a su personal en Vigo

Vigo (Pontevedra), 15 ago (EFE).- La CIG-Correos de Vigo ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la "inacción" por parte de la empresa pública a la hora de tomar medidas eficaces para proteger a la plantilla frente a las agresiones físicas presuntamente cometidas por una mujer.

El sindicato, según explica este viernes en un comunicado, considera insuficiente el protocolo interno activado por la empresa pública y reclama actuaciones urgentes para garantizar la seguridad del personal.

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Según afirma la central sindical, los ataques por parte de esta persona contra el personal de la unidad de reparto 2 de Vigo se vienen produciendo desde hace tiempo, aunque el incidente más grave tuvo lugar el pasado 7 de mayo cuando, presuntamente, se produjo un intento de agresión con un cuchillo y el lanzamiento de lejía, además de daños a la motocicleta de reparto.

La CIG advierte de que la persona implicada mantiene una “fijación violenta” contra el personal de Correos y que existe un riesgo “real, inminente y grave” de que los hechos se repitan.

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El sindicato subraya además la proximidad entre el domicilio de la presunta agresora y el centro de trabajo, situado a escasos metros.

Ante esta situación, la organización sindical reclama la suspensión temporal del reparto en el portal afectado, la coordinación con la comunidad de vecinos para centralizar la entrega de envíos en la oficina y la presencia de seguridad en la unidad de reparto.

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Sin embargo, denuncia que la empresa se ha limitado a aplicar su protocolo interno sin asumir esas medidas adicionales.

Por todo ello, la CIG solicita a la autoridad laboral que determine la ineficacia del protocolo en este caso concreto y ordene a la compañía adoptar de inmediato medidas que garanticen la integridad física del personal afectado. EFE

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