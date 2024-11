Míchel: "Ganar nos gusta de cualquier forma"

Getafe (Madrid), 10 nov (EFE).- Míchel Sánchez, entrenador del Girona, afirmó este domingo en rueda de prensa, después de ganar 0-1 al Getafe, que a su equipo le gusta "ganar de cualquier forma" y reconoció que frente al conjunto azulón tuvo que aparcar su filosofía de juego para adaptarse al rival y a la carga de partidos que acumulaban sus jugadores.

El técnico del conjunto catalán felicitó a sus jugadores por su adaptación ante la adversidad (llegó al Getafe con doce bajas) y dio valor a tres puntos que consiguió con dos disparos a portería, uno de ellos de Yangel Herrera que batió a David Soria al filo del descanso.

"Ganar nos gusta de cualquier forma. Siempre nos gusta ganar. Nuestro trabajo va de victorias, porque si no lo tendremos complicado. Aunque por suerte estoy en un sitio en el que la confianza es máxima. No hemos ganado con nuestro estilo, lo reconozco. El estilo de Bordalás es reconocible y el mío también, pero hoy no podíamos aplicarlo. Eso es de inteligentes", declaró.

"Cuando un jugador no puede hacer 800 metros de intensidad para llegar al otro lado, nuestra media de pases por posesión es de siete y el de Bordalás de tres. Si no puedes y haces otra cosa, es positivo. Ni Bordalás traiciona su estilo ni yo traiciono el mío. Cada uno tiene una idea muy clara de cada equipo y lo trabaja muy bien. Como sé lo que va a hacer el Getafe, creo que hemos sabido competir", añadió.

Míchel reconoció que su equipo llegó a la cita ante el Getafe en una situación complicada por la cantidad de jugadores lesionados que tenía en su plantilla y por la inmensa carga de partidos del resto que no están en la enfermería. Por eso, declaró que todos "compitieron bien a nivel mental" contra un equipo que aún no había sido derrotado en el Coliseum.

"El Getafe de Bordalás impone su manera de jugar y sabíamos que imponer la nuestra hoy iba a ser complicado. Teníamos que ser un equipo competitivo, un partidazo a nivel defensivo y nos ha faltado la parte de ataque. El Getafe nos ha superado, nos ha quitado la pelota, pero no han chutado a puerta. Hemos tapado todo lo posible al Getafe y lo hemos hecho muy bien. El desgaste hoy era muy mental porque con la pelota no teníamos esa energía", señaló.

"Tener 18 puntos están muy bien, hay que seguir trabajando y hay que mirar al siguiente partido. Necesitamos recuperar jugadores, que descanseN. Sólo hay tres jugadores que no van a parar ahora, el resto tienen descanso y lo necesitamos mucho. Tienen mucha carga de partidos y no hemos podido recuperar a la gente entre un partido y otro. Muy feliz por la mentalidad más allá de estar cerca de Europa o no. Necesitábamos competir y saber sufrir y en eso hemos sido un equipo muy bueno", agregó.

Por último, habló sobre Paulo Gazzaniga, sus problemas físicos y una intervención a Bertug Yildirim en la segunda parte: "Tiene molestias en la rodilla y nada más. Ha tenido un gesto un poco feo, pero se encuentra bien. Como en el disparo de Bertug han pitado fuera de juego, no la han contabilizado como ocasión, pero ha sido un paradón. Ha hecho un mano a mano increíble". EFE