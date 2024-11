'7291', el documental sobre los "protocolos de la vergüenza" que busca la "reparación"

José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 10 nov (EFE).- "Los protocolos no mataron directamente a la gente. Mataron a la gente otras decisiones políticas que hubo después", ha declarado de forma contundente el director y productor Juanjo Castro, que ha presentado en Santiago el documental '7291' sobre lo sucedido en las residencias de mayores en la primera ola de la pandemia de coronavirus y con el que busca "la reparación" para los familiares de las víctimas.

El documental lleva por título el número de personas que fallecieron en la Comunidad de Madrid a causa de la covid durante la primera ola de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, y que no fueron derivados a los hospitales debido a los conocidos como "protocolos de la vergüenza".

El estreno de este documental ha tenido lugar en Santiago en el marco del festival Cineuropa y su director, antes de comenzar la proyección, ha advertido al público que se trata de una obra "difícil, muy dura", debido a los testimonios de los familiares.

Además, ha señalado que se trata de un documental "independiente", que ha realizado sin ninguna "presión" porque él "no es nadie importante".

"Procuro ser un director independiente, con la independencia que me da no tener dinero, así que hago lo que me da la gana", ha afirmado.

Ha explicado que decidió rodar '7291' tras la lectura del libro de Alberto Reyero -que fue hasta octubre de 2020 consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid- 'Morirán de forma indigna', en el que se relata la intrahistoria sobre los que ocurrió en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia y que le dejaron "muy impresionado".

A pesar de que reconoce que es un tema "controvertido" desde el punto de vista político, Castro ha dicho que ha tratado de "condensar" en dos horas todas las aristas y cuestiones implicadas en lo ocurrido en esos meses.

'7291' parte principalmente de las comparecencias de los actores tanto de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid -que si bien llegó a iniciarse fue tumbada por el PP tras obtener la mayoría tras las elecciones de mayo de 2021- como de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.

Testimonios de familiares de víctimas, de trabajadoras de residencias, de periodistas y de responsables políticos, entre ellos el exdirector de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, firmante de los protocolos de actuación en las residencias, aparecen en el documental.

Tras la proyección, Castro ha conversado con el público y ha reconocido que lo que se cuenta es "muy fuerte", testimonios "gravísimos".

El realizador ha cuestionado el modelo de residencias actual, que se sustenta principalmente en iniciativas privadas y ha criticado además los criterios "de exclusión", de los protocolos que la Dirección de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid envió a las residencias el 21 de marzo de 2020, mediante los cuales los mayores con cierto grado de dependencia o discapacidad no debían ser derivados a un hospital en caso de contraer covid.

"Los protocolos son discriminatorios a todas luces", ha declarado y, aunque ha admitido que quizá muchos mayores "podían haber sido mejor atendidos en las residencias", esto debería haberse valorado de forma "individualizada".

"Yo creo que los protocolos no fueron totalmente determinantes. Los protocolos no mataron directamente a la gente. Mataron a la gente las otras decisiones políticas que hubo después", ha agregado el director, que se ha referido a la decisión de no medicalizar las residencias y destinar sanitarios al hospital de Ifema, en lugar de a las residencias, donde estaba la gente "más vulnerable".

Según ha opinado, es necesario "que se investigue judicialmente" lo que ocurrió en esos meses no solo en la Comunidad de Madrid, sino también "en el resto de España" porque "si no sabemos lo que pasó", estamos condenados "a que vuelva a ocurrir lo mismo".

"Si se han cometido errores políticamente deben pagarse. Tenemos que pedir responsabilidades y parece que en el caso de la Comunidad de Madrid, como ganaron las elecciones, se olvida. Las asociaciones de familiares ni siquiera han sido recibidas por la presidenta. No ha habido un acto de reparación", ha declarado.

El documental llegará también a salas de Madrid, Barcelona y Lleida, y tuvo un pase previo para las familias de los fallecidos, que según Castro son "los protagonistas" y quería que vieran que el documental se ha realizado con el "máximo respeto". EFE

