Jagoba Arrasate: "El trabajo del Cholo es admirable tras tantos años"

Palma, 9 nov (EFE).- El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, elogió este sábado el trabajo en el Atlético de Madrid del técnico argentino Diego Simeone, por la longevidad de su etapa y el buen rendimiento que ha mostrado su equipo en todo este tiempo.

"Creo que tenemos que jugar sin miedo, es un gran equipo que viene con buenos futbolistas. Lo del Cholo es admirable tras tantos años, sabemos lo que hay pero depende de nosotros", destacó.

El cuadro colchonero es uno de los 'ogros' para Arrasate en su carrera, algo que no le afecta en la preparación del choque: "Llevaba una racha malísima contra el Atleti y el Cholo, por suerte pudimos romperla (con Osasuna, en el Metropolitano, en la penúltima jornada de la pasada temporada) pero eso no me dice nada para mañana, prefiero centrarme en lo que podemos hacer bien para estar ahí".

Los bermellones vienen de dos partidos sin ganar y tratarán de cambiar la dinámica antes del parón: "Tiene máxima importancia porque es el siguiente, es cierto que vamos de parón y tiene algo más de peso, pero el equipo está mejor, ha evolucionado en casa y queremos hacer un partido a la altura del Rayo y Athletic".

Arrasate mostró su satisfacción por la convocatoria de seis futbolistas del Mallorca en el parón, pero también dejó clara su preocupación por posibles percances físicos que puedan sufrir con una alta carga de trabajo en pocos días.

"Tenemos muchos internacionales que es bueno para el RCD Mallorca, pero no te voy a engañar, solemos estar muy pendientes porque son dos partidos en cuatro días. Es una locura lo de los parones y por suerte no hay otro hasta marzo, es una buena noticia pero lo miro con cierta preocupación", confesó.

Sobre la posibilidad de juntar al kosovar Vedat Muriqi con el canadiense Cyle Larin en la delantera, el técnico mallorquinista valoró su compenetración y las múltiples opciones de las que dispone: "No estoy pensando para cada jugador qué es lo mejor, creo que son delanteros complementarios".

Respecto a los lesionados, Arrasate confirmó que la lesión de Lato será para "varias semanas", mientras que espera a Valery y a Takuma Asano de vuelta tras el parón de selecciones. EFE

1012193

(Foto)